Пожар на мебельной фабрике в Барнауле локализовали на 6,8 тысячи квадратов

Пожар в здании мебельной фабрики в Барнауле удалось локализовать на 6,8 тысячи квадратов. Пожарные борются с огнём почти четыре часа. По данным SHOT, огонь охватил помещения компаний «Три слона» и «Барнаульский мебельный комбинат», которые принадлежат местному предпринимателю Сергею Чуланову. В прошлом году доходы фирмы «Три слона», которая существует на рынке уже 27 лет, составили 10,4 млн рублей.