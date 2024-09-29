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29 сентября, 13:32

Пожар на мебельной фабрике в Барнауле локализовали на 6,8 тысячи квадратов

Пожар в здании мебельной фабрики в Барнауле удалось локализовать на 6,8 тысячи квадратов. Пожарные борются с огнём почти четыре часа. По данным SHOT, огонь охватил помещения компаний «Три слона» и «Барнаульский мебельный комбинат», которые принадлежат местному предпринимателю Сергею Чуланову. В прошлом году доходы фирмы «Три слона», которая существует на рынке уже 27 лет, составили 10,4 млн рублей.

Пожар на мебельной фабрике в Барнауле. Видео © Telegram / «В КУРСЕ 22»

Предварительно, пострадавших нет. На месте работают 68 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Сейчас пожарные препятствуют переходу огня на резервуары с горюче-смазочными материалами.

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Напомним, о пожаре на мебельной фабрике в Барнауле стало известно несколько часов назад. Из горящего здания спасли одного человека. Есть ли погибшие, неизвестно. Позднее площадь огня выросла.

Обложка ©

Telegram / «В КУРСЕ 22»

Матвей Константинов
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