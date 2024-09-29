Пожар на крупнейшей мебельной фабрике в Сибири разросся до 6 тысяч квадратов

Площадь пожара на мебельной фабрике в Барнауле увеличилась до шести тысяч квадратных метров. Как сообщает пресс-служба МЧС России, спасатели препятствуют переходу огня на резервуары с горюче-смазочными материалами.

Пожар на мебельной фабрике в Барнауле. Видео © Telegram / vkurse22

«На месте работают 68 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет Mash, речь идёт о мебельной фабрике «Три слона». Это крупнейшее предприятие в Западно-Сибирском регионе, которое сотрудничает со многими иностранными компаниями и поставщиками. По данным телеграм-канала, возгорание началось на пятом этаже производственного корпуса.

Тем временем прокуратура Алтайского края сообщила, что взяла под контроль установление обстоятельств пожара. По поручению главы ведомства Антона Германа на месте ЧП сейчас работает территориальный прокурор.