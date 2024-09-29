Барнаульский мебельный комбинат загорелся на площади 1 тысяча квадратов
Барнаульский мебельный комбинат загорелся в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба МЧС России, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. SHOT публикует видео с места ЧП.
Пожар на Барнаульском мебельном комбинате. Видео © SHOT
«В Барнауле пожарные МЧС тушат 1000 квадратов», — говорится в сообщении ведомства.
Кадры тушения Барнаульского мебельного комбината. Видео © Telegram / МЧС России
По данным МЧС, из горящего здания спасли одного человека. В настоящее время на месте работают 37 специалистов и 10 единиц техники. Привлечён пожарный поезд. На кадрах с места видно, что здание на улице Попова в Барнауле охвачено огнём — над ним поднялся столб чёрного дыма.
Ранее Life.ru писал, что в Подольске загорелся кабельный завод. Площадь пожара составила около пяти тысяч квадратов.
Telegram / МЧС Алтайского края