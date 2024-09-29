Барнаульский мебельный комбинат загорелся на площади 1 тысяча квадратов

По данным МЧС, из горящего здания спасли одного человека. В настоящее время на месте работают 37 специалистов и 10 единиц техники. Привлечён пожарный поезд. На кадрах с места видно, что здание на улице Попова в Барнауле охвачено огнём — над ним поднялся столб чёрного дыма.