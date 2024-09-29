Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 10:54

Барнаульский мебельный комбинат загорелся на площади 1 тысяча квадратов

Барнаульский мебельный комбинат загорелся в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба МЧС России, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. SHOT публикует видео с места ЧП.

Пожар на Барнаульском мебельном комбинате. Видео © SHOT

«В Барнауле пожарные МЧС тушат 1000 квадратов», — говорится в сообщении ведомства.

Кадры тушения Барнаульского мебельного комбината. Видео © Telegram / МЧС России

По данным МЧС, из горящего здания спасли одного человека. В настоящее время на месте работают 37 специалистов и 10 единиц техники. Привлечён пожарный поезд. На кадрах с места видно, что здание на улице Попова в Барнауле охвачено огнём — над ним поднялся столб чёрного дыма.

Площадь лесного пожара в Самарской области за сутки выросла почти до 60 гектаров
Площадь лесного пожара в Самарской области за сутки выросла почти до 60 гектаров

Ранее Life.ru писал, что в Подольске загорелся кабельный завод. Площадь пожара составила около пяти тысяч квадратов.

Обложка ©

Telegram / МЧС Алтайского края

Наталья Демьянова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Алтайский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров