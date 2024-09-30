В Москве спасатели зашли в горящую квартиру в Дегунино, где прогремели взрывы
МЧС: В Москве 7 человек спасены при тушении пожара в многоэтажке в Дегунино
Открытое горение в многоэтажке на Ильменском проезде в столичном Дегунино ликвидировано. Как сообщили в МЧС России, из дома спасены семь человек.
Место пожара в столичном Дегунино оцеплено. Видео © Life.ru
«На Ильменском проезде горят квартиры с пятого по восьмой этаж в жилом доме. Спасены семь человек, в том числе ребёнок», — сообщили в ведомстве и добавили, что открытое горение ликвидировано.
Тем временем SHOT сообщает, что сотрудники МЧС зашли в опалённую квартиру на разведку. Именно там недавно произошла серия взрывов. Специалисты осматривают помещение.
О пожаре в многоэтажке в столичном Дегунино стало известно ранее. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Life.ru публиковал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир.
Life.ru