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30 сентября, 00:58

В Москве спасатели зашли в горящую квартиру в Дегунино, где прогремели взрывы

МЧС: В Москве 7 человек спасены при тушении пожара в многоэтажке в Дегунино

Открытое горение в многоэтажке на Ильменском проезде в столичном Дегунино ликвидировано. Как сообщили в МЧС России, из дома спасены семь человек.

Место пожара в столичном Дегунино оцеплено. Видео © Life.ru

«На Ильменском проезде горят квартиры с пятого по восьмой этаж в жилом доме. Спасены семь человек, в том числе ребёнок», — сообщили в ведомстве и добавили, что открытое горение ликвидировано.

Тем временем SHOT сообщает, что сотрудники МЧС зашли в опалённую квартиру на разведку. Именно там недавно произошла серия взрывов. Специалисты осматривают помещение.

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О пожаре в многоэтажке в столичном Дегунино стало известно ранее. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Life.ru публиковал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир.

Обложка ©

Life.ru

Оксана Попова
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