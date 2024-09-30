В Москве спасатели зашли в горящую квартиру в Дегунино, где прогремели взрывы

Открытое горение в многоэтажке на Ильменском проезде в столичном Дегунино ликвидировано. Как сообщили в МЧС России, из дома спасены семь человек.

Место пожара в столичном Дегунино оцеплено. Видео © Life.ru

«На Ильменском проезде горят квартиры с пятого по восьмой этаж в жилом доме. Спасены семь человек, в том числе ребёнок», — сообщили в ведомстве и добавили, что открытое горение ликвидировано.