«Киев горит, ошалеть!»: В Дагестане вспыхнула гостиница на площади более 600 «квадратов»
Гостиница «Киев» горит в дагестанском Хасавюрте, посетители спасаются через окна
В дагестанском Хасавюрте горит гостиница «Киев». По данным телеграм-канала SHOT, постояльцы прыгают из окон, пытаясь спастись от огня.
Гостиница «Киев» полыхает по всей площади в дагестанском Хасавюрте. Видео © Telegram / Оперативная линия
«Киев горит, ошалеть!», — прокомментировал автор видео.
По информации канала, трёхэтажная гостиница находится на улице Омар-Гаджи Шахтаманова в Хасавюрте. По словам местных жителей, пожар начался с кафе и быстро распространился по зданию. Сотрудники заведения вывели постояльцев, однако некоторые из них остались в номерах: спасаться от огня им пришлось, выпрыгивая из окон.
Тем временем в управлении МЧС уточнили, что площадь огня составила 625 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. На данный момент пламя локализовано.
Ранее на одной из автозаправочных станций в пригороде Махачкалы прогремели два мощных взрыва. Причины случившегося устанавливаются, предварительно, ЧП произошло из-за возгорания бензина. По последним данным, погибли 13 человек. Пострадало более 20. Тем временем спасатели до сих пор продолжают разбор завалов. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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