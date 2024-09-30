«Киев горит, ошалеть!»: В Дагестане вспыхнула гостиница на площади более 600 «квадратов»

По информации канала, трёхэтажная гостиница находится на улице Омар-Гаджи Шахтаманова в Хасавюрте. По словам местных жителей, пожар начался с кафе и быстро распространился по зданию. Сотрудники заведения вывели постояльцев, однако некоторые из них остались в номерах: спасаться от огня им пришлось, выпрыгивая из окон.