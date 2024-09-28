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28 сентября, 17:19

В Ульяновской области пожар с травы перекинулся на десять домов и уничтожил их

В Ульяновской области, в поселке Свирино (Новоспасский район), загорелась сухая трава. Огонь распространился на территории восьми гектаров и перешёл на десять домов — три жилых и семь нежилых. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Речь идёт о трёх жилых и семи нежилых домах на общей площади 616 квадратов. Пострадавших, к счастью, нет. Все погорельцы разместились у своих родственников. В тушении пожара участвуют 61 специалист и 21 единица техники. Открытое возгорание ликвидировано.

Крупное возгорание сухой травы охватило гору в ростовском городе
Крупное возгорание сухой травы охватило гору в ростовском городе

Ранее лесной пожар произошёл в Самарской области. Лес там загорелся на площади 23 гектара.

Обложка ©

Freepik / pvproductions

Полина Никифорова
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