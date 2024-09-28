В Ульяновской области пожар с травы перекинулся на десять домов и уничтожил их

В Ульяновской области, в поселке Свирино (Новоспасский район), загорелась сухая трава. Огонь распространился на территории восьми гектаров и перешёл на десять домов — три жилых и семь нежилых. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Речь идёт о трёх жилых и семи нежилых домах на общей площади 616 квадратов. Пострадавших, к счастью, нет. Все погорельцы разместились у своих родственников. В тушении пожара участвуют 61 специалист и 21 единица техники. Открытое возгорание ликвидировано.