В Москве потушили пожар в ЖК «Селигер сити»
МЧС России: Два человека пострадали при пожаре в Москве, возгорание ликвидировано
Пожар в ЖК «Селигер сити» в Москве полностью потушили. Как сообщили в МЧС России, в результате происшествия пострадали два человека, в том числе, ребёнок.
Кадры тушения пожара на Ильменском проезде в Москве. Видео © Telegram / МЧС России
«Спасены пять человек. Пострадали два жильца, в том числе ребёнок. <…> Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Москве», — рассказали в ведомстве.
О пожаре в многоэтажке в столичном Дегунино стало известно ранее. Возгорание произошло в ЖК «Селигер сити» на Ильменском проезде. Очевидцы слышали громкие взрывы. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Life.ru публиковал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир.
Telegram / МЧС России