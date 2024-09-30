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30 сентября, 01:42

В Москве потушили пожар в ЖК «Селигер сити»

МЧС России: Два человека пострадали при пожаре в Москве, возгорание ликвидировано

Пожар в ЖК «Селигер сити» в Москве полностью потушили. Как сообщили в МЧС России, в результате происшествия пострадали два человека, в том числе, ребёнок.

Кадры тушения пожара на Ильменском проезде в Москве. Видео © Telegram / МЧС России

«Спасены пять человек. Пострадали два жильца, в том числе ребёнок. <…> Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Москве»,рассказали в ведомстве.

Очевидцы спасли мужчину, выпрыгнувшего из окна горящего ЖК «Селигер сити» в Москве
Очевидцы спасли мужчину, выпрыгнувшего из окна горящего ЖК «Селигер сити» в Москве

О пожаре в многоэтажке в столичном Дегунино стало известно ранее. Возгорание произошло в ЖК «Селигер сити» на Ильменском проезде. Очевидцы слышали громкие взрывы. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Life.ru публиковал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Оксана Попова
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