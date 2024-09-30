«Никогда не было так страшно»: Life.ru публикует эмоциональный рассказ свидетельницы взрывов в ЖК «Селигер сити»

Жительница столичного Дегунино рассказала SHOT о первых минутах после пожара в ЖК «Селигер сити». По её словам, она застала все пять взрывов, последний из которых застал её во время беседы с нашим корреспондентом.

Наталья стала свидетельницей взрывов в ЖК «Селигер сити». Видео © Telegram / SHOT

Наталья рассказала SHOT, что живёт в доме напротив от того, в котором произошёл пожар. Примерно в 2:50 ночи она услышала громкий взрыв и вышла на улицу, чтобы узнать о происходящем.

«Я была дома и собиралась пойти спать, как услышала страшный взрыв (было слышно даже при закрытых окнах). Выглянула в окно и увидела только дым. Поняла, что нужно точно выйти и узнать, что там такое. Вышла одна из первых и застала все 5 взрывов, что были. Мне никогда не было так страшно. Видела, как кричали люди в окнах, что они задыхаются, чтобы их вытащили оттуда. Слава Богу они живы и все хорошо», — поделилась девушка.