«Никогда не было так страшно»: Life.ru публикует эмоциональный рассказ свидетельницы взрывов в ЖК «Селигер сити»
Девушка застала все пять взрывов в столичном ЖК и рассказала о спасении людей
Жительница столичного Дегунино рассказала SHOT о первых минутах после пожара в ЖК «Селигер сити». По её словам, она застала все пять взрывов, последний из которых застал её во время беседы с нашим корреспондентом.
Наталья стала свидетельницей взрывов в ЖК «Селигер сити». Видео © Telegram / SHOT
Наталья рассказала SHOT, что живёт в доме напротив от того, в котором произошёл пожар. Примерно в 2:50 ночи она услышала громкий взрыв и вышла на улицу, чтобы узнать о происходящем.
«Я была дома и собиралась пойти спать, как услышала страшный взрыв (было слышно даже при закрытых окнах). Выглянула в окно и увидела только дым. Поняла, что нужно точно выйти и узнать, что там такое. Вышла одна из первых и застала все 5 взрывов, что были. Мне никогда не было так страшно. Видела, как кричали люди в окнах, что они задыхаются, чтобы их вытащили оттуда. Слава Богу они живы и все хорошо», — поделилась девушка.
По словам Натальи, она застала момент спасения пожарными нескольких человек. Проживающая в доме молодая пара ей особенно запомнилась: девушка так сильно испугалась взрывов, что долгое время не могла прийти в себя. Её успокоили соседи.
О пожаре в многоэтажке в столичном Дегунино стало известно ранее.Возгорание, которое сопровождалось взрывам, произошло в ЖК «Селигер сити» на Ильменском проезде. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Life.ru публиковал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир. По последним данным, пострадали два человека, в том числе, ребёнок. У многоэтажки также были обнаружены газовые баллоны. Известно, что их заносили в сгоревшую квартиру накануне пожара.
Telegram / SHOT