По факту гибели человека при пожаре в ЖК в Москве проводится проверка
В Москве в жилом комплексе «Селигер Сити» на Ильменском проезде произошёл пожар, в результате которого один человек погиб и два пострадали. Тимирязевская межрайонная прокуратура проводит проверку для установления обстоятельств происшествия.
«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — отмечается в сообщении столичной прокуратуры.
Пожарным удалось локализовать огонь на площади 100 квадратных метров, в тушении принимали участие 88 пожарных и 27 единиц техники. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
Установлено, что возгорание произошло в квартире на пятом этаже, сигнал о пожаре был получен в 03:43. Огонь охватил квартиры с 5 по 8 этаж. Позже пожарным удалось локализовать огонь на площади 100 квадратных метров, в тушении принимали участие 88 пожарных и 27 единиц техники.
Спасены пятеро человек, среди которых — один ребёнок. Полная ликвидация пожара была зафиксирована в 04:19. Работа правоохранительных органов и экстренных служб координируется Тимирязевским межрайонным прокурором Алексеем Дудкиным.
Пожар в ЖК «Селигер сити» в столичном Дегунино произошёл ночью, 30 сентября. Возгорание сопровождалось взрывами, газовые баллоны вылетали из горящей квартиры на пятом этаже. Life.ru публиковал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир. По последним данным, пострадали два человека, в том числе, ребёнок. Один погиб. Известно, что газовые баллоны заносили в сгоревшую квартиру накануне пожара.
Telegram / Прокуратура Москвы