По факту гибели человека при пожаре в ЖК в Москве проводится проверка

В Москве в жилом комплексе «Селигер Сити» на Ильменском проезде произошёл пожар, в результате которого один человек погиб и два пострадали. Тимирязевская межрайонная прокуратура проводит проверку для установления обстоятельств происшествия.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — отмечается в сообщении столичной прокуратуры.

Пожарным удалось локализовать огонь на площади 100 квадратных метров, в тушении принимали участие 88 пожарных и 27 единиц техники. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Установлено, что возгорание произошло в квартире на пятом этаже, сигнал о пожаре был получен в 03:43. Огонь охватил квартиры с 5 по 8 этаж. Позже пожарным удалось локализовать огонь на площади 100 квадратных метров, в тушении принимали участие 88 пожарных и 27 единиц техники.