Прокуратура Москвы показала фото из сгоревших квартир в ЖК «Селигер сити»

Прокуратура Москвы показала фото изнутри сгоревших квартир в ЖК «Селигер сити» в Дегунино, где сегодня ночью произошёл пожар со взрывами. На снимках отчётливо видно баллоны, которые лежат на пепелище.

Видео из сгоревшей квартиры в ЖК «Селигер сити» в Москве. Видео © Прокуратура Москвы

На кадрах показано то, что осталось от квартир, где только вчера кипела жизнь. Там отсутствуют окна, стены частично разрушены. Мебель и вещи сгорели дотла.