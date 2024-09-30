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30 сентября, 04:14

Прокуратура Москвы показала фото из сгоревших квартир в ЖК «Селигер сити»

Фото из сгоревшей квартиры в ЖК «Селигер сити» в Москве. Обложка © Прокуратура Москвы

Фото из сгоревшей квартиры в ЖК «Селигер сити» в Москве. Обложка © Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы показала фото изнутри сгоревших квартир в ЖК «Селигер сити» в Дегунино, где сегодня ночью произошёл пожар со взрывами. На снимках отчётливо видно баллоны, которые лежат на пепелище.

Видео из сгоревшей квартиры в ЖК «Селигер сити» в Москве. Видео © Прокуратура Москвы

На кадрах показано то, что осталось от квартир, где только вчера кипела жизнь. Там отсутствуют окна, стены частично разрушены. Мебель и вещи сгорели дотла.

Фото из сгоревшей квартиры в ЖК «Селигер сити» в Москве. Обложка © Прокуратура Москвы

Фото из сгоревшей квартиры в ЖК «Селигер сити» в Москве. Обложка © Прокуратура Москвы

Фото из сгоревшей квартиры в ЖК «Селигер сити» в Москве. Обложка © Прокуратура Москвы

Фото из сгоревшей квартиры в ЖК «Селигер сити» в Москве. Обложка © Прокуратура Москвы

«Никогда не было так страшно»: Life.ru публикует эмоциональный рассказ свидетельницы взрывов в ЖК «Селигер сити»
«Никогда не было так страшно»: Life.ru публикует эмоциональный рассказ свидетельницы взрывов в ЖК «Селигер сити»

Пожар в ЖК «Селигер сити» в столичном Дегунино произошёл ночью, 30 сентября. Возгорание сопровождалось взрывами, газовые баллоны вылетали из горящей квартиры на пятом этаже. Life.ru публиковал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир. По последним данным, пострадали два человека, в том числе, ребёнок. Один погиб. Известно, что газовые баллоны заносили в сгоревшую квартиру накануне пожара.

Оксана Попова
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