Прокуратура Москвы показала фото из сгоревших квартир в ЖК «Селигер сити»
Прокуратура Москвы показала фото изнутри сгоревших квартир в ЖК «Селигер сити» в Дегунино, где сегодня ночью произошёл пожар со взрывами. На снимках отчётливо видно баллоны, которые лежат на пепелище.
Видео из сгоревшей квартиры в ЖК «Селигер сити» в Москве. Видео © Прокуратура Москвы
На кадрах показано то, что осталось от квартир, где только вчера кипела жизнь. Там отсутствуют окна, стены частично разрушены. Мебель и вещи сгорели дотла.
Пожар в ЖК «Селигер сити» в столичном Дегунино произошёл ночью, 30 сентября. Возгорание сопровождалось взрывами, газовые баллоны вылетали из горящей квартиры на пятом этаже. Life.ru публиковал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир. По последним данным, пострадали два человека, в том числе, ребёнок. Один погиб. Известно, что газовые баллоны заносили в сгоревшую квартиру накануне пожара.