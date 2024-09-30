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30 сентября, 08:16

Слетел с катушек: От погибшего владельца квартиры в ЖК «Селигер сити» ушла жена с детьми

SHOT: Погибший владелец сгоревшей квартиры в Москве мог сам устроить пожар

Погибший собственник квартиры в ЖК «Селигер сити» мог специально устроить пожар. От него недавно ушла жена и забрала детей. Сам Роман, по данным SHOT, стоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

Газовые баллоны, которые принёс Роман. Фото © SHOT

Газовые баллоны, которые принёс Роман. Фото © SHOT

Оказалось, что вчера 38-летний Роман навёл суету и во второй своей квартире в Химках. Он принёс туда десять газовых баллонов. Соседи говорят, что сделали собственнику замечание, он «всех послал», запер квартиру, уехал и больше не вернулся. Люди вызвали на место экстренные службы. Так как владелец на звонки не отвечал, квартиру вскрыли и баллоны из неё вынесли.

А спустя несколько часов во второй квартире Романа в ЖК «Селигер сити» взорвались газовые баллоны. Сам он сгорел заживо. По словам соседей, мужчина после ухода жены слетел с катушек — он стал вести себя агрессивно и со всеми ругался. Погибший работал начальником отдела в промышленном холдинге.

Прокуратура Москвы показала фото из сгоревших квартир в ЖК «Селигер сити»
Прокуратура Москвы показала фото из сгоревших квартир в ЖК «Селигер сити»

Напомним, пожар в ЖК «Селигер сити» в Москве произошёл ночью, 30 сентября. Возгорание сопровождалось взрывами, газовые баллоны вылетали из горящей квартиры на пятом этаже. Life.ru публиковал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир. По последним данным, пострадали два человека, в том числе ребёнок. Один погиб. Известно, что газовые баллоны заносили в сгоревшую квартиру накануне пожара. Прокуратура начинала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По нашим данным, в сгоревшую квартиру Роман хотел перевезти свою семью.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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