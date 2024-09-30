Слетел с катушек: От погибшего владельца квартиры в ЖК «Селигер сити» ушла жена с детьми

Погибший собственник квартиры в ЖК «Селигер сити» мог специально устроить пожар. От него недавно ушла жена и забрала детей. Сам Роман, по данным SHOT, стоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

Газовые баллоны, которые принёс Роман. Фото © SHOT

Оказалось, что вчера 38-летний Роман навёл суету и во второй своей квартире в Химках. Он принёс туда десять газовых баллонов. Соседи говорят, что сделали собственнику замечание, он «всех послал», запер квартиру, уехал и больше не вернулся. Люди вызвали на место экстренные службы. Так как владелец на звонки не отвечал, квартиру вскрыли и баллоны из неё вынесли.