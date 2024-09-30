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30 сентября, 07:19

Хотел перевезти семью: Life.ru узнал личность погибшего владельца квартиры в ЖК «Селигер сити»

SHOT: Погибший владелец сгоревшей квартиры в ЖК в Москве купил её недавно

Погибший при пожаре в ЖК «Селигер сити» недавно купил квартиру в новостройке и собирался перевезти туда семью. По данным SHOT, сгоревший заживо мужчина работал в крупном промышленном холдинге и жил в Химках — пока шёл ремонт. Но именно в ночь трагедии мужчина остался в новой квартире.

Последствия пожара в ЖК в Москве. Видео © SHOT

38-летний Роман был женат, он работал начальником отдела в АО «Группа ГМС» (производит насосное и компрессорное оборудование). Предварительно, мужчина лично хотел проконтролировать монтаж натяжных потолков в квартире и остался там ночевать на время работ. Его супруга в момент пожара была во второй квартире семьи — в Химках. Тело Романа обнаружили спасатели уже во время разбора завалов.

Прокуратура Москвы показала фото из сгоревших квартир в ЖК «Селигер сити»
Прокуратура Москвы показала фото из сгоревших квартир в ЖК «Селигер сити»

Напомним, пожар в ЖК «Селигер сити» в Москве произошёл ночью, 30 сентября. Возгорание сопровождалось взрывами, газовые баллоны вылетали из горящей квартиры на пятом этаже. Life.ru публиковал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир. По последним данным, пострадали два человека, в том числе ребёнок. Один погиб. Известно, что газовые баллоны заносили в сгоревшую квартиру накануне пожара. Прокуратура начинала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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