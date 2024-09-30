Хотел перевезти семью: Life.ru узнал личность погибшего владельца квартиры в ЖК «Селигер сити»

Погибший при пожаре в ЖК «Селигер сити» недавно купил квартиру в новостройке и собирался перевезти туда семью. По данным SHOT , сгоревший заживо мужчина работал в крупном промышленном холдинге и жил в Химках — пока шёл ремонт. Но именно в ночь трагедии мужчина остался в новой квартире.

38-летний Роман был женат, он работал начальником отдела в АО «Группа ГМС» (производит насосное и компрессорное оборудование). Предварительно, мужчина лично хотел проконтролировать монтаж натяжных потолков в квартире и остался там ночевать на время работ. Его супруга в момент пожара была во второй квартире семьи — в Химках. Тело Романа обнаружили спасатели уже во время разбора завалов.