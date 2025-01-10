Видновские врачи спасли двухлетнего мальчика с разбухшей фасолью в носу

Врачи из Видновской больницы спасли двухлетнего мальчика, в носу которого застряла фасоль. Ребёнок в порядке, рассказал заведующий оториноларингологическим отделением больницы Дмитрий Салихов.

Изначально в больницу обратились родители малыша с жалобами на инородное тело в носу. При осмотре у ребёнка была обнаружена фасоль, которая крепко застряла в правом носовом проходе. Кроме того, инородный предмет вызвал отёк слизистой оболочки.

«С помощью специального крючка мы извлекли инородное тело – фасоль. Всё прошло благополучно. В этот же день малыш был отправлен домой под амбулаторное наблюдение врача-оториноларинголога. Основная опасность нахождения фасоли в носу заключалась в том, что из-за взаимодействия со слизью она разбухла и стала мягкой, что грозило риском асфиксии», — рассказал завотделением.

Специалист также порекомендовал внимательно следить за детьми: подбирать игрушки в соответствии с их возрастом и избегать оставления мелких предметов в пределах их досягаемости. Если же родители заметили, что у ребёнка возникли трудности с дыханием или появились свистящие звуки, необходимо сразу обратиться к врачу.