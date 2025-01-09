Врачи из Красноярска совершили чудо, вернув к жизни остывшего до 19 градусов мужчину

Удивительная история спасения 39-летнего мужчины произошла в Красноярской краевой больнице. Врачи реанимировали пациента 219 минут, буквально вырвав его из лап смерти, пишет kp.ru.

Своим чудесным спасением теперь может похвастаться красноярец Александр Бебякин. Он потерял сознание на автобусной остановке, в скорую помощь обратился неравнодушный прохожий. К приезду медиков было сложно понять жив мужчина или нет, поскольку температура тела опустилась до критических 19 градусов, а пульс не прощупывался. Но всё же его решились везти в больницу.

Врачи-реаниматологи немедленно начали «колдовать» над пациентом, подключив его к ИВЛ, а затем приступив к массажу сердца. Параллельно Александра пытались согреть, вводя тёплые жидкости и окутывая его одеялом. Температура тела поднималась на два градуса за час.

«Есть такое непреложное правило у реаниматологов: нужно поднять температуру тела до 34 градусов — и если тогда не получится завести сердце, то отбой», — объяснил анестезиолог-реаниматолог Вячеслав Кузьменя.

Низкая температура помогла защитить мозг и органы пациента. Спустя три часа и 39 минут сердце Александра вновь заработало. На следующий день он пришёл в себя и смог дышать без помощи аппарата. Перед самым Новым годом счастливчика, который теперь может праздновать два дня рождения, выписали из больницы.