Американка пережила клиническую смерть и потерю памяти после родов тройни

В августе 30-летняя Мариса Кристи из Техаса пережила редкое и опасное послеродовое осложнение — эмболию амниотической жидкости, которое едва не стоило ей жизни. Об этом сообщает портал TODAY. Это состояние, при котором амниотическая жидкость попадает в кровоток матери, провоцирует сильную аллергическую реакцию и, в 80–85% случаев, заканчивается летальным исходом. Однако благодаря своевременным и профессиональным действиям врачей Марисе удалось выжить.

Мариса и её муж Дилан ожидали тройню и приехали в медицинский центр Memorial Hermann для планового кесарева сечения. Операция прошла успешно, врачи извлекли троих здоровых девочек, и родители были полны счастья. Но вскоре ситуация изменилась. У Марисы начались судороги, и её сердце остановилось.

Анестезиолог быстро заподозрил эмболию амниотической жидкости, и врачебная команда немедленно начала спасательные мероприятия. Мариса была подключена к аппарату ЭКМО, который заменяет функции сердца и лёгких, обеспечивая насыщение организма кислородом.

После недели в реанимации в состоянии комы Мариса пришла в сознание. После пробуждения её ожидала шокирующая новость: она стала матерью тройни, но женщина об этом не помнила. «Мне казалось, что это не мои дети», — призналась она позже. Первое время она испытывала чувство потерянности, но благодаря поддержке мужа, врачей и психологов она постепенно восстановила связь с дочерьми.

Сегодня семья Кристи состоящая из четверых детей, включая старшего сына, осваивается в новых жизненных реалиях. Помимо этого, они столкнулись с финансовыми трудностями, связанными с затратами на медицинское лечение. Несмотря на это, Мариса делится своей историей, чтобы повысить осведомлённость об эмболии амниотической жидкости и подчеркнуть важность своевременного медицинского вмешательства.

«Это было настоящее чудо, за которое мы безмерно благодарны», — говорит Мариса. Её история напоминает о важности роли врачей, которые спасают жизни и помогают восстановиться после тяжёлых испытаний.