Психиатр ответил на страшный вопрос, почему женщины убивают детей после родов
Врач Фомин: Женщины могут убить своих детей на фоне послеродовой депрессии
Врач-психиатр Евгений Фомин объяснил, почему женщины убивают своих новорождённых детей. По словам специалиста, это происходит на фоне послеродовой депрессии. Порой новоиспечённая мать может находиться в бреду и считать, что помогает своему ребёнку.
«Стоит отметить, что послеродовая депрессия — это сезонное расстройство, когда на женщину давит не только гормональная перестройка после родов, но и погода. Поэтому как раз сейчас, осенью, только что родившие женщины могут с этим сталкиваться», — отметил медик в беседе с «Вечерней Москвой».
При таком расстройстве мать не осознаёт своих действий и способна на что угодно, даже выпрыгнуть вместе с ребёнком в окно. Жестокие поступки импульсивны и не продуманы. В ход может идти всё, что есть под рукой.
Ранее общественность шокировала новость об убийстве новорождённого мальчика в Челябинской области. Преступление совершила его мать. 32-летняя женщина родила и убила ребёнка в бане. Известно, что на последних сроках беременности она обращалась за помощью в больницу, где ей поставили диагноз «криминальный аборт». По факту случившегося возбуждено уголовное дело.