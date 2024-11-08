Психиатр ответил на страшный вопрос, почему женщины убивают детей после родов

Врач-психиатр Евгений Фомин объяснил, почему женщины убивают своих новорождённых детей. По словам специалиста, это происходит на фоне послеродовой депрессии. Порой новоиспечённая мать может находиться в бреду и считать, что помогает своему ребёнку.

«Стоит отметить, что послеродовая депрессия — это сезонное расстройство, когда на женщину давит не только гормональная перестройка после родов, но и погода. Поэтому как раз сейчас, осенью, только что родившие женщины могут с этим сталкиваться», — отметил медик в беседе с «Вечерней Москвой».

При таком расстройстве мать не осознаёт своих действий и способна на что угодно, даже выпрыгнуть вместе с ребёнком в окно. Жестокие поступки импульсивны и не продуманы. В ход может идти всё, что есть под рукой.