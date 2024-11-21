Американка обратилась к врачу с болью в горле и узнала о беременности четвернёй

20-летняя медсестра Кейтилин Йейтс из Иллинойса поступила в больницу с жалобами на болезненные ощущения в горле. Она понятия не имела, что покинет учреждение с поразительным известием — она ждет четверняшек. Эту необычную историю Кейтилин поведала журналу TODAY.

Врачи рекомендовали ей пройти флюорографию для исключения возможных проблем с лёгкими, но перед этой процедурой ей предложили сделать тест на беременность, так как рентгеновское излучение может быть опасно для развивающегося плода. К удивлению девушки, результат оказался положительным. Дополнительные анализы крови показали аномально высокий уровень хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), что указывало на многоплодную беременность.

Кейтилин и её жених Джулиан Бьюкер, с которым они встречались всего шесть месяцев, зачали четверняшек естественным путем — вероятность такого события составляет всего один на полмиллиона случаев. Сначала девушка подумала, что это кто-то шутит, особенно учитывая, что новость пришлась на 1 апреля. Однако поддержка её партнёра Джулиана помогла ей смягчиться.

Беременность оказалась сложной: у Йейтс развилась преэклампсия, и в третьем триместре начали отказать печень и почки. «Я была в полном шоке. В какой-то момент я не могла дышать самостоятельно», — рассказала Кейтилин. На 28-й неделе беременности врачам пришлось проводить экстренное кесарево сечение, и 17 октября на свет появились четверо малышей: Элизабет Тейлор, Макс Эштон, Эллиот Райкер и Зия Грейс. Максим и Эллиот оказались однояйцевыми близнецами.

Элизабет была самой хрупкой и при рождении весила всего около 500 граммов, в то время как Макс, самый крупный из малышей, весил почти 1 килограмм. В настоящее время все дети чувствуют себя хорошо, активно набирают вес и развиваются.