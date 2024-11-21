Московские врачи спасли женщину с редкой патологией и помогли родить двоих детей

В перинатальном центре городской клинической больницы №31 имени академика Савельевой врачи успешно справились с ситуацией, связанной с аневризмой маточной артерии, опасной для жизни матери и её будущих детей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Информация поступила с официального портала мэра и правительства Москвы.

Аневризма представляет опасное истончение стенки кровеносного сосуда. Ее обнаружили на плановом пренатальном скрининге. Если бы она разорвалась, то вызвала бы массивное внутрибрюшное кровотечение, угрожающее жизни матери и детей. В литературе упомянуто всего около ста подобных случаев. Ситуацию осложняло то, что у пациентки уже был разрыв аневризмы при предыдущей беременности.

На 25-й неделе женщину госпитализировали в отделение патологии для наблюдения, чтобы не начались преждевременные роды. Два месяца врачи контролировали состояние пациентки с помощью эхографии, следя за изменениями аневризмы. На 33-й неделе медики провели экстренное кесарево сечение, а во время операции выявили разрыв аневризмы, и успешно ее устранили. Родились два мальчика весом 1800 и 1450 граммов. Новорождённых перевели в отделение детской реанимации.

Через четыре дня после операции дети начали дышать самостоятельно. За месяц пребывания в перинатальном центре их вес увеличился до 2340 и 2120 граммов. К моменту выписки их состояние не отличалось от состояния доношенных детей.