Кесарево и осложнения: Акушер рассказал, кому полагаются дополнительные дни декрета
Акушер Иваха: Дополнительный декрет положен при осложнённых родах
Россиянкам, у которых в ходе родов были осложнения, полагаются дополнительные дни к декретному отпуску. Какие именно ситуации расширяют число дней отдыха, рассказал врач акушер-гинеколог Стас Иваха.
Так, женщине полагаются дополнительные 16 дней декрета, если:
- Было кесарево сечение;
- роды были естественные, но было ручное отделение и выделение последа;
- в случае глубоких разрывов промежности (3-4 степени, что, отметил врач, большая редкость);
- если через несколько дней после родов проводится удаление сгустков крови из полости матки.
Данное правило предполагает исключения, когда рождаются двойняшки, тройняшки и более. В таких случаях отпуск составит 194 дня.
Недавно экономист Ирина Маслова посоветовала молодым родителям раздробить выплаты по беременности и рода на несколько частей. Одну использовать на первоочерёдные расходы, а другую отложить на будущее, чтобы была подушка безопасности на трудные времена.
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