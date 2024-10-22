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22 октября, 12:47

Кесарево и осложнения: Акушер рассказал, кому полагаются дополнительные дни декрета

Акушер Иваха: Дополнительный декрет положен при осложнённых родах

Россиянкам, у которых в ходе родов были осложнения, полагаются дополнительные дни к декретному отпуску. Какие именно ситуации расширяют число дней отдыха, рассказал врач акушер-гинеколог Стас Иваха.

Так, женщине полагаются дополнительные 16 дней декрета, если:

  • Было кесарево сечение;
  • роды были естественные, но было ручное отделение и выделение последа;
  • в случае глубоких разрывов промежности (3-4 степени, что, отметил врач, большая редкость);
  • если через несколько дней после родов проводится удаление сгустков крови из полости матки.

Данное правило предполагает исключения, когда рождаются двойняшки, тройняшки и более. В таких случаях отпуск составит 194 дня.

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Недавно экономист Ирина Маслова посоветовала молодым родителям раздробить выплаты по беременности и рода на несколько частей. Одну использовать на первоочерёдные расходы, а другую отложить на будущее, чтобы была подушка безопасности на трудные времена.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Minko Peev

Николай Рюмин
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