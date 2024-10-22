Кесарево и осложнения: Акушер рассказал, кому полагаются дополнительные дни декрета

Россиянкам, у которых в ходе родов были осложнения, полагаются дополнительные дни к декретному отпуску. Какие именно ситуации расширяют число дней отдыха, рассказал врач акушер-гинеколог Стас Иваха.

Данное правило предполагает исключения, когда рождаются двойняшки, тройняшки и более. В таких случаях отпуск составит 194 дня.

Недавно экономист Ирина Маслова посоветовала молодым родителям раздробить выплаты по беременности и рода на несколько частей. Одну использовать на первоочерёдные расходы, а другую отложить на будущее, чтобы была подушка безопасности на трудные времена.