Цыган из Екатеринбурга избежит наказания за вторую беременность 16-летней сестры
Молодому цыгану из Екатеринбурга, от которого во второй раз забеременела 16-летняя сестра, не грозит уголовное преследование при определённых условиях. Об этом заявил адвокат Андрей Ватагин в беседе с URA.ru.
О проверке полиции стало известно 19 октября. Девушка родила первого ребёнка в возрасте 14 лет и сейчас живёт вместе с 17-летним возлюбленным у его родителей. Адвокат пояснил, что уголовная ответственность не наступает, если не было насилия и отношения были по обоюдному согласию.
Однако, как отметил анонимный источник из адвокатской среды, если бы молодой человек был старше или девушка была младше 14 лет, ситуация могла бы повлечь уголовное наказание.
Ранее шокирующий случай произошёл в аэропорту турецкой Антальи. Российская туристка родила прямо в туалете, бросила младенца и сразу пошла на паспортный контроль, чтобы улететь в Москву. Малыша нашла уборщица, которая сразу сообщила об этом службе безопасности аэропорта. В итоге мать младенца быстро вычислили. Россиянка объяснила полицейским, что якобы не знала о беременности.
flickr / Alexander Nilssen