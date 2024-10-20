Цыган из Екатеринбурга избежит наказания за вторую беременность 16-летней сестры

Молодому цыгану из Екатеринбурга, от которого во второй раз забеременела 16-летняя сестра, не грозит уголовное преследование при определённых условиях. Об этом заявил адвокат Андрей Ватагин в беседе с URA.ru.

О проверке полиции стало известно 19 октября. Девушка родила первого ребёнка в возрасте 14 лет и сейчас живёт вместе с 17-летним возлюбленным у его родителей. Адвокат пояснил, что уголовная ответственность не наступает, если не было насилия и отношения были по обоюдному согласию.