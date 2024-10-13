Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
13 октября, 06:12

Восьмиклассница забеременела от 16-летнего парня в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ученица восьмого класса занялась сексом со школьником на год постарше. В итоге она забеременела, а у полиции появилось несколько вопросов к 16-летнему будущему отцу. Об этом сообщает E1.RU.

«Она рассказала, что приходила к парню в гости, всё было по любви, претензий она не имеет. Это сложный подросток, она раньше уходила из дома, растет без отца, мать её воспитывает одна. Взрослых не слушает, бунтует. Но девочка хорошая», — сообщил знакомый семьи.

Срок пока невелик, но девочке рекомендуют родить, чтобы в дальнейшем не обзавестись проблемами со здоровьем. Парню при этом может грозить уголовное дело за секс с 15-летней, поскольку та не достигла возраста согласия. Уголовки можно избежать в том случае, если молодая парочка окончательно переквалифицируется в семью, начав жить вместе.

Россияне собрали пять миллионов рублей для избитого в Угличе школьника
Россияне собрали пять миллионов рублей для избитого в Угличе школьника

Гораздо более жуткая история случилась в Кемеровской области, где 13-летняя девочка забеременела после того, как её изнасиловал собственный дед. Известно, что 57-летний мужчина ранее уже был судим за кражу, хулиганство и изнасилование.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Общество
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров