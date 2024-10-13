Восьмиклассница забеременела от 16-летнего парня в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ученица восьмого класса занялась сексом со школьником на год постарше. В итоге она забеременела, а у полиции появилось несколько вопросов к 16-летнему будущему отцу. Об этом сообщает E1.RU.

«Она рассказала, что приходила к парню в гости, всё было по любви, претензий она не имеет. Это сложный подросток, она раньше уходила из дома, растет без отца, мать её воспитывает одна. Взрослых не слушает, бунтует. Но девочка хорошая», — сообщил знакомый семьи.

Срок пока невелик, но девочке рекомендуют родить, чтобы в дальнейшем не обзавестись проблемами со здоровьем. Парню при этом может грозить уголовное дело за секс с 15-летней, поскольку та не достигла возраста согласия. Уголовки можно избежать в том случае, если молодая парочка окончательно переквалифицируется в семью, начав жить вместе.