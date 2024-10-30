В ГД отговаривают россиянок от опасных «лотосовых родов»: Может привести к всплеску летальности

Мода на «лотосовые роды» может привести к всплеску летальных случаев как среди малышей, так и среди мам. Об этом предупредила депутат Госдумы Татьяна Буцкая в беседе с Life.ru.

По словам парламентария, подобные тренды порождают моду на прочие нестандартные виды родов — дома в воде, с частной акушеркой по видеосвязи или с доулой. Такие эксперименты могут привести к необратимым последствиям. Поэтому Буцкая предложила меньше обращать внимание на советы звёзд и не подражать каждому их шагу.

Депутат Татьяна Буцкая про «лотосовые роды». Видео © Life.ru

«Это может привести к всплеску летальности как среди детей, так и среди матерей. А роды — это счастье, поэтому рожайте детей правильно, и всё будет хорошо. Прошу всех, кто смотрит внимательно за жизнью звёзд, не примерять все на себя. На самом деле бывает, что на камеру записал так, отвернулся — и сделал по-другому», — сказала Буцкая.