В ГД отговаривают россиянок от опасных «лотосовых родов»: Может привести к всплеску летальности
Депутат Буцкая: Мода на «лотосовые роды» может привести к всплеску летальности
Мода на «лотосовые роды» может привести к всплеску летальных случаев как среди малышей, так и среди мам. Об этом предупредила депутат Госдумы Татьяна Буцкая в беседе с Life.ru.
По словам парламентария, подобные тренды порождают моду на прочие нестандартные виды родов — дома в воде, с частной акушеркой по видеосвязи или с доулой. Такие эксперименты могут привести к необратимым последствиям. Поэтому Буцкая предложила меньше обращать внимание на советы звёзд и не подражать каждому их шагу.
Депутат Татьяна Буцкая про «лотосовые роды». Видео © Life.ru
«Это может привести к всплеску летальности как среди детей, так и среди матерей. А роды — это счастье, поэтому рожайте детей правильно, и всё будет хорошо. Прошу всех, кто смотрит внимательно за жизнью звёзд, не примерять все на себя. На самом деле бывает, что на камеру записал так, отвернулся — и сделал по-другому», — сказала Буцкая.
Ранее Life.ru писал, что в России на 30% вырос спрос на «лотосовые роды» — при таком способе малышам не отрезают пуповину, а ждут, когда она сама пересохнет и отпадёт. Таким образом у ребёнка якобы «появляется связь». Популярности процедуре добавила певица Сати Казанова, которая рассказала, что хотела родить первенца именно таким способом. Однако врачи предупреждают, что процедура может нанести ребёнку непоправимый вред.
Life.ru