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20 ноября, 18:27

В Китае женщина забеременела сразу девятью детьми

Женщина считает свою беременность чудом. Обложка © freepik.com / bristekjegor

Женщина считает свою беременность чудом. Обложка © freepik.com / bristekjegor

25-летняя китаянка по имени Хоу, долгое время страдавшая от бесплодия из-за множественных кист и полипов эндометрия, неожиданно для себя узнала, что беременна сразу девятью детьми. Об этом пишет MK.ru.

Хоу долгое время мечтала о ребенке, однако из-за проблем с репродуктивной системой она не могла забеременеть. Врачи диагностировали у неё полипы эндометрия и многочисленные кисты, что стало причиной её бесплодия. После того как девушке назначали лечение, она надеялась на лучшее, но не ожидала, что её мечта сбудется настолько удивительным образом.

В конце октября Хоу узнала, что она наконец-то беременна, и первое УЗИ показало, что женщина ожидает тройню. Это известие принесло ей огромную радость. «Я была так счастлива, когда узнала, что беременна. Моя мечта сбылась», — делится она своими эмоциями.

Однако уже в середине ноября, на повторном ультразвуковом исследовании, врачи сделали сенсационное открытие. Оказалось, что Хоу ожидает не троих, а сразу девятерых детей. Это стало настоящим шоком для молодой пары.

Муж Хоу, узнав об этом, испугался такой сложной и неожиданной беременности. «Я нервничаю. Раньше переживал, что она не сможет родить, а теперь мы ждем девять детей», — признался он.

Хоу продолжает проходить дополнительные обследования. Сейчас она ожидает дальнейших рекомендаций от врачей. Медики тщательно следят за её состоянием, поскольку многоплодная беременность может вызвать осложнения, требующие особого подхода к лечению и наблюдению.

Женщина, несмотря на переживания и беспокойства, выражает благодарность за возможность стать матерью. «Это чудо, и я надеюсь, что всё пройдет хорошо», — говорит Хоу.

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Напомним, что в Великобритании женщина пережила сердечный приступ в 32 года. Как предполагают врачи, причиной стал стресс.

Александра Журавская
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