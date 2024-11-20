Женщина в Великобритании пережила сердечный приступ в 32 года
Сердечный приступ произошел на фоне хронического стресса Обложка © freepik.com / freepik
32-летняя жительница Великобритании Кейтлин Джилл пережила два сердечных приступа, причиной которых, как предполагают врачи, стал стресс. Историю женщины опубликовало издании Gloucestershire Live.
Все началось в обычный вечер, когда Кейтлин собиралась на вечеринку. Внезапно она почувствовала жар, боль в руке и напряжение в мышцах. Первоначально Кейтлин проигнорировала эти симптомы, считая их временным недомоганием. «Я была с подругой. И когда я сказала, что рука и рот онемели, спина болит и я сильно потею, она сообразила, что у меня сердечный приступ», — вспоминает Джилл. В тот момент на руке у женщины были умные часы, которые измерили количество ударов в минуту. «И это выглядело безумно, я никогда не видела ничего подобного», — рассказывает женщины. Подруга настояла, чтобы Кейтлин срочно обратилась к врачам. Женщину госпитализировали и в больнице сделали операцию.
Но через неделю после выписки женщина бежала в магазин, чтобы купить что-то на день рождения дочери, и у нее случился повторный приступ. Врачи предположили, что причиной стал синдром разбитого сердца, или стрессовая кардиомиопатия, — редкое состояние, вызванное эмоциональным или физическим стрессом.
Специалисты говорят, что синдром разбитого сердца развивается на фоне острого стресса и может быть смертельно опасным даже в молодом возрасте. Необходимо внимательно относиться к физическому и эмоциональному состояниям, чтобы предотвратить повреждение сердечной мышцы. А при появлении тревожных симптомов необходимо обратиться к специалистам.
Ранее кардиолог рассказал о 10 нетипичных признаках инфаркта, среди них тошнота, изжога и иррадиирующая боль, когда из груди в одну или обе руки, шею и челюсть распространяются неприятные ощущения.