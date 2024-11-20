Женщина в Великобритании пережила сердечный приступ в 32 года

Все началось в обычный вечер, когда Кейтлин собиралась на вечеринку. Внезапно она почувствовала жар, боль в руке и напряжение в мышцах. Первоначально Кейтлин проигнорировала эти симптомы, считая их временным недомоганием. «Я была с подругой. И когда я сказала, что рука и рот онемели, спина болит и я сильно потею, она сообразила, что у меня сердечный приступ», — вспоминает Джилл. В тот момент на руке у женщины были умные часы, которые измерили количество ударов в минуту. «И это выглядело безумно, я никогда не видела ничего подобного», — рассказывает женщины. Подруга настояла, чтобы Кейтлин срочно обратилась к врачам. Женщину госпитализировали и в больнице сделали операцию.