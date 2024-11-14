Названа причина смерти шеф-повара Алексея Зимина
SHOT: У шеф-повара Алексея Зимина, предварительно, случился сердечный приступ
Алексей Зимин. Фото © Сергей Ермохин/ТАСС
У шеф-повара Алексея Зимина, предварительно, случился сердечный приступ. По данным SHOT, телеведущий умер в номере отеле в Белграде.
Как нашим коллегам рассказали близкие знаменитого шефа, перед смертью Зимин отмечал выход своей книги «Англомания». Он прилетел в Сербию из Лондона, и в честь этого события приготовил ужин в одном из белградских ресторанов.
12 ноября повар как обычно ушёл в свой номер, а утром перестал отвечать на звонки. Когда близкие начали переживать, его друзья зашли в номер и увидели тело Зимина без признаков жизни.
Напомним, о смерти повара стало известно накануне. Ему было 52 года. Он долгое время вёл кулинарное шоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ, а также создал проект «Афиша Еда». Его тело уже отправили на экспертизу, после чего его перевезут в Лондон.