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14 ноября, 11:32

Названа причина смерти шеф-повара Алексея Зимина

SHOT: У шеф-повара Алексея Зимина, предварительно, случился сердечный приступ

Алексей Зимин. Фото © Сергей Ермохин/ТАСС

Алексей Зимин. Фото © Сергей Ермохин/ТАСС

У шеф-повара Алексея Зимина, предварительно, случился сердечный приступ. По данным SHOT, телеведущий умер в номере отеле в Белграде.

Как нашим коллегам рассказали близкие знаменитого шефа, перед смертью Зимин отмечал выход своей книги «Англомания». Он прилетел в Сербию из Лондона, и в честь этого события приготовил ужин в одном из белградских ресторанов.

12 ноября повар как обычно ушёл в свой номер, а утром перестал отвечать на звонки. Когда близкие начали переживать, его друзья зашли в номер и увидели тело Зимина без признаков жизни.

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Напомним, о смерти повара стало известно накануне. Ему было 52 года. Он долгое время вёл кулинарное шоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ, а также создал проект «Афиша Еда». Его тело уже отправили на экспертизу, после чего его перевезут в Лондон.

Николь Вербер
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