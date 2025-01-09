В Электростали врачи спасли пациентку с перекрученным на 720 градусов кишечником

Врачи городской больницы в подмосковной Электростали спасли 55-летнюю пациентку с опухолью в малом тазу. Оказалось, что новообразование привело к перекруту кишечника на 720 градусов.

Женщина обратилась за помощью из-за резкой боли внизу живота. В ходе операции врачи выявили у неё осевой перекрут дивертикула Меккеля — патологию, при которой участок кишки вместе с содержимым образует выпячивание в форме мешка. Ситуацию усугубляло то, что опухоль у женщины находилась между придатками и маткой.

«Во время операции было обнаружено, что размер образования составлял около 15 сантиметров, а его тёмно-багровый цвет и перекрут вокруг своей оси на 720 градусов подтверждали редкость и сложность данного клинического случая. Вмешательство прошло успешно. Дивертикул был удалён без раскручивания, а затем направлен на гистологическое исследование», — рассказал 360.ru заведующий гинекологическим отделением больницы Игорь Ликий.

Гистология позволила определить, что опухоль была доброкачественной. После долгого восстановления пациентку выписали и отправили домой.