У психиатров в России прибавилось работы из-за аномальной зимы

В России вдвое вырос поток пациентов с биполярным расстройством, шизофренией, депрессией и тревожностью. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на психотерапевтов, сейчас фиксируется ранняя вспышка психических обострений, а всеми виной — аномально тёплая зима.

Врачи ожидали обострения только в марте и оказались не готовы к большому потоку больных. К специалистам также стали чаще обращаться и здоровые люди, жалуясь на депрессивное состояние, тревожность, апатию и бессонницу. Проблемы со сном, как рассказали нам специалисты, фиксируются почти у каждого. А пациенты, которые наблюдались у специалистов и находились в ремиссии, отмечают, что антидепрессанты и другие препараты перестали им помогать.

Медики связывают неожиданный наплыв пациентов со сбитым погодным циклом: психически неустойчивые люди очень зависимы от природных катаклизмов и хорошо себя чувствуют только в стабильный сезон — во время снежной зимы и жаркого лета. Эмоциональные качели, по прогнозам врачей, продолжатся до апреля: после тёплого января придёт похолодание, а там и весна — с непонятной погодой.