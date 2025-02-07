У психиатров в России прибавилось работы из-за аномальной зимы
Пациентов с психическими обострениями стало в 2 раза больше на фоне тёплой зимы
В России вдвое вырос поток пациентов с биполярным расстройством, шизофренией, депрессией и тревожностью. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на психотерапевтов, сейчас фиксируется ранняя вспышка психических обострений, а всеми виной — аномально тёплая зима.
Врачи ожидали обострения только в марте и оказались не готовы к большому потоку больных. К специалистам также стали чаще обращаться и здоровые люди, жалуясь на депрессивное состояние, тревожность, апатию и бессонницу. Проблемы со сном, как рассказали нам специалисты, фиксируются почти у каждого. А пациенты, которые наблюдались у специалистов и находились в ремиссии, отмечают, что антидепрессанты и другие препараты перестали им помогать.
Медики связывают неожиданный наплыв пациентов со сбитым погодным циклом: психически неустойчивые люди очень зависимы от природных катаклизмов и хорошо себя чувствуют только в стабильный сезон — во время снежной зимы и жаркого лета. Эмоциональные качели, по прогнозам врачей, продолжатся до апреля: после тёплого января придёт похолодание, а там и весна — с непонятной погодой.
Кстати, ранее россиян предупреждали об опасности недостатка солнца зимой. В частности, к концу сезона увеличивается число пациентов с паническими атаками. Всё из-за того, что недостаток ультрафиолета приводит к дефициту витамина D, что вызывает ухудшение настроения и наносит прямой ущерб работе мозга.