Психиатр предупредил россиян об опасности недостатка солнца зимой

Панические атаки являются одной из самых частых причин обращения россиян к психологу. И к концу зимы число пациентов с такой проблемой увеличивается. Как связаны приступы паники с временем года, рассказал доктор медицинских наук, врач-психиатр Геннадий Гуревич.

По словам медика, недостаток ультрафиолета приводит к дефициту витамина D, что вызывает ухудшение настроения и наносит прямой ущерб работе мозга. Кроме того, недостаток солнечного света зимой усиливает тревожность.

«Метаболизм серотонина в мелатонин осуществляется шишковидной железой и происходит лишь при дневном свете. Его дефицит приводит к нарушению регуляции мелатониновой и серотониновой систем, провоцируя расстройства настроения. Это может вызывать учащение и удлинение панических атак», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Врач посоветовал больше времени проводить на улице днём, особенно в солнечные дни. Также рекомендуется работать у окна, чтобы получать достаточное количество солнечного света. Следует разнообразить рацион, добавив продукты с витамином D. Также нельзя забывать про физическую активность и отдых.