Психиатр предупредил россиян об опасности недостатка солнца зимой
Психиатр Гуревич: Недостаток солнца зимой может обострить панические атаки
Панические атаки являются одной из самых частых причин обращения россиян к психологу. И к концу зимы число пациентов с такой проблемой увеличивается. Как связаны приступы паники с временем года, рассказал доктор медицинских наук, врач-психиатр Геннадий Гуревич.
По словам медика, недостаток ультрафиолета приводит к дефициту витамина D, что вызывает ухудшение настроения и наносит прямой ущерб работе мозга. Кроме того, недостаток солнечного света зимой усиливает тревожность.
«Метаболизм серотонина в мелатонин осуществляется шишковидной железой и происходит лишь при дневном свете. Его дефицит приводит к нарушению регуляции мелатониновой и серотониновой систем, провоцируя расстройства настроения. Это может вызывать учащение и удлинение панических атак», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.ru».
Врач посоветовал больше времени проводить на улице днём, особенно в солнечные дни. Также рекомендуется работать у окна, чтобы получать достаточное количество солнечного света. Следует разнообразить рацион, добавив продукты с витамином D. Также нельзя забывать про физическую активность и отдых.
Ранее россиянам перечислили продукты с высоким содержанием витамина D. Лидерами по его содержанию являются лосось, икра и сыр. Также можно приготовить салат из печени трески. В одной чайной ложке этого продукта содержится суточная норма витамина.