Названо блюдо с самым высоким содержанием витамина D

В осенне-зимний период из-за недостатка солнца практически все жители России испытывают дефицит витамина D. Восполнить нехватку можно при помощи витаминов и различных БАДов, а также грамотно подобранного рациона, отметила врач-эндокринолог Надежда Фетисова.

По словам медика, суточная норма витамина D для взрослого человека составляет около 600 международных единиц (МЕ). Людям старше 50 лет надо употреблять в день не менее 1000 МЕ. Лидерами по содержанию «солнечного» витамина являются лосось, икра и сыр. А вот во фруктах и овощах, по словам врача, его практически нет. Исключение составляют грибы.

«Надо помнить, что витамин D — это жирорастворимый витамин. Поэтому жиры в еде улучшают усвоение витамина D. Очень часто люди, придерживающиеся здорового рациона, начинают исключать жиры из своего рациона: покупают нежирные сорта мяса, рыбы, исключают какие-либо масла. Это неправильно», — отметила Фетисова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Блюдом-рекордсменом по содержанию витамина D является салат с печенью трески. Всего в одной чайной ложке этого рыбного продукта содержится суточная норма витамина. Сделать салат ещё полезнее поможет куриное яйцо, поскольку в желтке — 5% дневной дозировки витамина.