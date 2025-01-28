Психиатр объяснила разницу между тревожностью и СДВГ

Люди часто путают тревожные расстройства с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), так как оба эти состояния проявляются схожими симптомами. Об этом заявила врач-психиатр Виктория Читлова в беседе с РИА «ФедералПресс».

По словам доктора, СДВГ становится всё более распространённым в современном обществе. Пациенты, замечая у себя такие симптомы, как трудности с концентрацией внимания, забывчивость и прокрастинацию, начинают диагностировать СДВГ, однако зачастую причиной этих проблем является тревога.

Ключевым моментом в диагностике СДВГ считается то, что симптомы этого расстройства проявляются в раннем детстве. Тревога же может развиваться в любом возрасте, чаще всего в зрелом. По словам Читловой, для точного определения проблемы надо учитывать историю симптомов и их влияние на различные сферы жизни.