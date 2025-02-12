Центральная Россия попала под «барометрический удар», люди массово вызывают скорые

В центральной части России выросло число вызовов скорой помощи из-за скачков атмосферного давления. Люди теряют сознание, жалуются на сильнейшие головные боли и кровотечения из носа, вялость и нехватку сил. Под «барометрический удар» прежде всего попали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Калужская и Владимирская области, сообщает SHOT.