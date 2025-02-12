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12 февраля, 09:24

Центральная Россия попала под «барометрический удар», люди массово вызывают скорые

SHOT: В Европейской России выросло число вызовов скорых из-за перепадов давления

В центральной части России выросло число вызовов скорой помощи из-за скачков атмосферного давления. Люди теряют сознание, жалуются на сильнейшие головные боли и кровотечения из носа, вялость и нехватку сил. Под «барометрический удар» прежде всего попали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Калужская и Владимирская области, сообщает SHOT.

Специалисты Гидрометцентра России объяснили: что причиной высокого давления стало влиянием мощного азиатского антициклона. Метеозависимые россияне обращаются к медикам с сильными мигренями, слабостью и скачками артериального давления. При перепадах атмосферного давления врачи советуют пить больше воды, отдыхать, отказаться от физических нагрузок и при необходимости принимать препараты, назначенные врачом.

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Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Никита Никонов
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