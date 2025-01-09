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9 января, 15:00

Какие лекарства всегда должны быть в зимней аптечке у людей 45+

Зима приносит не только снег, но и простуды, перепады давления и боль в суставах. Life.ru делится важными советами, как подготовить зимнюю аптечку для людей, перешагнувших порог в 45 лет.

Что должно быть в зимней аптечке у людей 45 лет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Что должно быть в зимней аптечке у людей 45 лет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Зима — время, когда простуды нападают, суставы начинают ныть, а давление играет в коварные качели. Если вам за 45, важно не просто утеплиться, но и подготовить аптечку, которая поможет справляться с сезонными недугами. Мы собрали общие рекомендации, которые могут быть полезны для обсуждения с вашим врачом.

Простуда не пройдёт: что держать на случай ОРВИ

Лекарства для зимы: советы Life.ru, чем лечить ОРВИ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ralf Geithe

Лекарства для зимы: советы Life.ru, чем лечить ОРВИ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ralf Geithe

Первое, что приходит на ум зимой, — это простуда. Пусть организм уже не тот, но с поддержкой врача он сможет справиться:

  • Противовирусные препараты. Если вирусы атакуют, важно вовремя проконсультироваться со специалистом, чтобы подобрать подходящее лечение.
  • Жаропонижающие средства. Повышенная температура — сигнал к действию. Парацетамол или ибупрофен могут быть эффективны, но всегда уточняйте дозировку у врача.
  • Спреи и капли для носа. Для облегчения дыхания можно использовать сосудосуживающие средства, но не дольше трёх дней. Если насморк не проходит, лучше обратиться к специалисту.
  • Таблетки от боли в горле. Антисептики в виде спреев или пастилок могут временно облегчить состояние. Перед применением обязательно изучите инструкцию.

Давление под контролем: что нужно гипертоникам

Зима — стресс для сосудов. Перепады температуры, ледяной ветер — всё это может спровоцировать скачки давления. Важно быть готовыми:

  • Тонометр. Регулярный контроль давления поможет вам следить за состоянием здоровья. Если к 45 годам вы ещё его не приобрели... поздравляем, конечно, вас, но профилактика не помешает.
  • Препараты для снижения давления. Что именно принимать — определяет только врач. Это индивидуально подобранные средства.
  • Средства для экстренной помощи. Если давление резко подскочило, важно немедленно связаться с врачом. Некоторые препараты могут быть использованы временно, но только по рекомендации специалиста.

Какие лекарства от боли в суставах должны быть под рукой

Как защитить здоровье зимой после 45 лет: список необходимых лекарств. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Как защитить здоровье зимой после 45 лет: список необходимых лекарств. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

С возрастом суставы начинают напоминать о себе, особенно часто это происходит зимой. Чтобы чувствовать себя лучше, стоит обсудить со специалистом следующие варианты.

  • Противовоспалительные мази и гели. Местное лечение может снять воспаление и уменьшить боль.
  • Тепловые пластыри. Они могут улучшить кровообращение и расслабить мышцы, но лучше уточнить у врача, подходят ли они вам.
  • Добавки для суставов. Коллаген, хондроитин и глюкозамин часто рекомендуются, но их эффективность стоит обсудить с доктором.

Забота о пищеварении: что должно лежать в аптечке

Зимние застолья и жирная еда — тяжёлое испытание для желудка. Чтобы пережить праздничный «сезон», важно иметь под рукой средства, которые порекомендует специалист:

  • Ферменты. Они могут помочь организму справиться с тяжёлой пищей.
  • Средства от изжоги. Антациды часто используют для быстрого облегчения, но их применение стоит обсудить с врачом.
  • Препараты от вздутия. Симетикон может быть полезен, но только при согласовании с врачом.

Помним про витамины и минералы

Аптечка для зимы: список препаратов для взрослых. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jan Krava

Аптечка для зимы: список препаратов для взрослых. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jan Krava

Зима — время, когда организму особенно нужно подкрепление. Однако любые витамины и добавки следует принимать после консультации с врачом:

  • Витамин D. Нехватка солнца может отразиться на организме, но дозировку всегда определяет специалист.
  • Магний. Может помочь справляться со стрессом и нормализовать сон, но не стоит назначать его себе самостоятельно.
  • Витамин C. Считается, что он укрепляет иммунитет, но его дозировка и необходимость тоже требуют обсуждения с врачом.

Главные советы для людей 45+ по сбору аптечки

Зима всегда полна сюрпризов — от внезапных морозов до неожиданных недугов. Ещё немного рекомендаций, которые помогут вам быть наготове.

  1. Проверяйте сроки годности. Лекарства с истекшим сроком могут быть неэффективны или опасны.
  2. Храните аптечку правильно. Температура, влажность и свет — всё это влияет на качество препаратов.
  3. Консультируйтесь с врачом. Любые препараты должны применяться только по назначению специалиста.
Зима и здоровье: что важно знать людям 45+. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jenoche

Зима и здоровье: что важно знать людям 45+. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jenoche

Этот материал носит информационный характер и не заменяет консультации с профессионалом. Подготовьте свою аптечку уже сейчас, чтобы быть готовыми к погодным сюрпризам. Но помните — здоровье лучше доверить профессионалам. Ранее Life.ru рассказывал о 6 коварных словах, в которых 90% людей пишут лишние буквы, выставляя себя неучами.

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Сергей Трофимов
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