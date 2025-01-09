Какие лекарства всегда должны быть в зимней аптечке у людей 45+

Зима — время, когда простуды нападают, суставы начинают ныть, а давление играет в коварные качели. Если вам за 45, важно не просто утеплиться, но и подготовить аптечку, которая поможет справляться с сезонными недугами. Мы собрали общие рекомендации, которые могут быть полезны для обсуждения с вашим врачом.

Простуда не пройдёт: что держать на случай ОРВИ

Лекарства для зимы: советы Life.ru, чем лечить ОРВИ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ralf Geithe

Первое, что приходит на ум зимой, — это простуда. Пусть организм уже не тот, но с поддержкой врача он сможет справиться: Противовирусные препараты. Если вирусы атакуют, важно вовремя проконсультироваться со специалистом, чтобы подобрать подходящее лечение.

Если вирусы атакуют, важно вовремя проконсультироваться со специалистом, чтобы подобрать подходящее лечение. Жаропонижающие средства . Повышенная температура — сигнал к действию. Парацетамол или ибупрофен могут быть эффективны, но всегда уточняйте дозировку у врача.

. Повышенная температура — сигнал к действию. Парацетамол или ибупрофен могут быть эффективны, но всегда уточняйте дозировку у врача. Спреи и капли для носа . Для облегчения дыхания можно использовать сосудосуживающие средства, но не дольше трёх дней. Если насморк не проходит, лучше обратиться к специалисту.

. Для облегчения дыхания можно использовать сосудосуживающие средства, но не дольше трёх дней. Если насморк не проходит, лучше обратиться к специалисту. Таблетки от боли в горле. Антисептики в виде спреев или пастилок могут временно облегчить состояние. Перед применением обязательно изучите инструкцию.

Давление под контролем: что нужно гипертоникам

Зима — стресс для сосудов. Перепады температуры, ледяной ветер — всё это может спровоцировать скачки давления. Важно быть готовыми: Тонометр . Регулярный контроль давления поможет вам следить за состоянием здоровья. Если к 45 годам вы ещё его не приобрели... поздравляем, конечно, вас, но профилактика не помешает.

. Регулярный контроль давления поможет вам следить за состоянием здоровья. Если к 45 годам вы ещё его не приобрели... поздравляем, конечно, вас, но профилактика не помешает. Препараты для снижения давления . Что именно принимать — определяет только врач. Это индивидуально подобранные средства.

. Что именно принимать — определяет только врач. Это индивидуально подобранные средства. Средства для экстренной помощи. Если давление резко подскочило, важно немедленно связаться с врачом. Некоторые препараты могут быть использованы временно, но только по рекомендации специалиста.

Какие лекарства от боли в суставах должны быть под рукой

Как защитить здоровье зимой после 45 лет: список необходимых лекарств. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

С возрастом суставы начинают напоминать о себе, особенно часто это происходит зимой. Чтобы чувствовать себя лучше, стоит обсудить со специалистом следующие варианты. Противовоспалительные мази и гели . Местное лечение может снять воспаление и уменьшить боль.

. Местное лечение может снять воспаление и уменьшить боль. Тепловые пластыри . Они могут улучшить кровообращение и расслабить мышцы, но лучше уточнить у врача, подходят ли они вам.

. Они могут улучшить кровообращение и расслабить мышцы, но лучше уточнить у врача, подходят ли они вам. Добавки для суставов. Коллаген, хондроитин и глюкозамин часто рекомендуются, но их эффективность стоит обсудить с доктором.

Забота о пищеварении: что должно лежать в аптечке

Зимние застолья и жирная еда — тяжёлое испытание для желудка. Чтобы пережить праздничный «сезон», важно иметь под рукой средства, которые порекомендует специалист: Ферменты. Они могут помочь организму справиться с тяжёлой пищей.

Они могут помочь организму справиться с тяжёлой пищей. Средства от изжоги . Антациды часто используют для быстрого облегчения, но их применение стоит обсудить с врачом.

. Антациды часто используют для быстрого облегчения, но их применение стоит обсудить с врачом. Препараты от вздутия. Симетикон может быть полезен, но только при согласовании с врачом.

Помним про витамины и минералы

Аптечка для зимы: список препаратов для взрослых. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jan Krava

Зима — время, когда организму особенно нужно подкрепление. Однако любые витамины и добавки следует принимать после консультации с врачом: Витамин D. Нехватка солнца может отразиться на организме, но дозировку всегда определяет специалист.

Нехватка солнца может отразиться на организме, но дозировку всегда определяет специалист. Магний . Может помочь справляться со стрессом и нормализовать сон, но не стоит назначать его себе самостоятельно.

. Может помочь справляться со стрессом и нормализовать сон, но не стоит назначать его себе самостоятельно. Витамин C. Считается, что он укрепляет иммунитет, но его дозировка и необходимость тоже требуют обсуждения с врачом.

Главные советы для людей 45+ по сбору аптечки

Зима всегда полна сюрпризов — от внезапных морозов до неожиданных недугов. Ещё немного рекомендаций, которые помогут вам быть наготове. Проверяйте сроки годности. Лекарства с истекшим сроком могут быть неэффективны или опасны. Храните аптечку правильно. Температура, влажность и свет — всё это влияет на качество препаратов. Консультируйтесь с врачом. Любые препараты должны применяться только по назначению специалиста.

Зима и здоровье: что важно знать людям 45+. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jenoche