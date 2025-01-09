Названа болезнь, которая может обостриться после длительных застолий
Врач Мирошников: После праздников может обостриться желчнокаменная болезнь
Россиянам рассказали об одной из самых распространённых болезней, которая обостряется после длительных новогодних застолий. Избыток жирной пищи и алкоголя может привести к желчнокаменной болезни, заявил хирург Денис Мирошников.
По словам врача, острые формы этой болезни сопровождаются отёком, воспалением и спайками вокруг желчного пузыря и окружающих органов. Это делает хирургическое вмешательство технически более сложным: часто возникает необходимость в дренировании и антибиотикотерапии.
«Недуг может обостриться после праздников. Возрастают риски интра- и послеоперационных осложнений, таких как кровотечение, желчеистечение, абсцедирование, перитонит», — отметил врач в беседе с NEWS.ru.
Чтобы избежать осложнений и длительной реабилитации, лучше обратиться к врачу при первых признаках болезни. Кроме того, медик посоветовал избегать нездоровой пищи, чтобы не доводить себя до обострений.
Ранее Life.ru рассказывал, как восстановить кожу после новогодних застолий. По словам косметолога, следует вооружиться мягкими скрабами и пилингами с экстрактами алоэ вера и зелёного чая. Для стимулирования кровообращения надо увлажнить лицо и сделать лёгкий массаж. Восстановить водный баланс можно с помощью кремов и сыворотки с гиалуроновой кислотой, вернуть сияние помогут продукты с витаминами C и Е.
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