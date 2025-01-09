Названа болезнь, которая может обостриться после длительных застолий

Россиянам рассказали об одной из самых распространённых болезней, которая обостряется после длительных новогодних застолий. Избыток жирной пищи и алкоголя может привести к желчнокаменной болезни, заявил хирург Денис Мирошников.

По словам врача, острые формы этой болезни сопровождаются отёком, воспалением и спайками вокруг желчного пузыря и окружающих органов. Это делает хирургическое вмешательство технически более сложным: часто возникает необходимость в дренировании и антибиотикотерапии.

«Недуг может обостриться после праздников. Возрастают риски интра- и послеоперационных осложнений, таких как кровотечение, желчеистечение, абсцедирование, перитонит», — отметил врач в беседе с NEWS.ru.

Чтобы избежать осложнений и длительной реабилитации, лучше обратиться к врачу при первых признаках болезни. Кроме того, медик посоветовал избегать нездоровой пищи, чтобы не доводить себя до обострений.