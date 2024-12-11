Шведские учёные открыли два типа жировой болезни печени
Неалкогольная жировая болезнь печени может вызывать диабет. Обложка © freepik.com / Lifestylememory
Исследователи из Каролинского института и Гётеборгского университета в Швеции сделали важное открытие в изучении жировой болезни печени, выявив два её типа. Открытие может изменить подходы к диагностике и лечению заболевания. Результаты исследования опубликованы в издании Nature Medicine.
Неалкогольная жировая болезнь печени, известная как НАЖБП, возникает из-за избыточного накопления жира в органе и может привести к серьёзным последствиям, таким как цирроз и рак. Основные факторы, которые способствуют заболеванию: лишний вес, ожирение и сбои в обмене веществ.
В исследовании приняли участие более 36 тысяч человек, данные которых позволили учёным выделить два типа НАЖБП: специфичный для печени и системный. Первый тип, поражающий только печень, отличается более агрессивным течением и может привести к серьёзным повреждениям органа. Однако он не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Второй тип, системный, затрагивает не только печень, но и другие органы, такие как сердце и почки, и связан с повышенным риском диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Понимание различий между двумя типами жировой болезни печени открывает новые перспективы для лечения и профилактики. Врачи смогут разрабатывать более целенаправленные методы терапии и принимать меры по предотвращению осложнений, связанных с каждым конкретным типом заболевания.
Например, для первого типа — акцентировать внимание на диете и уменьшении массы тела, а для второго — применять комплексное лечение с учетом сопутствующих заболеваний, например, диабета или сердечной недостаточности.
Также, используя современные тесты, учёные выявили 27 новых генетических вариантов, связанных с развитием НАЖБП. Это открытие позволяет не только более точно прогнозировать развитие заболевания, но и разрабатывать персонализированные методы лечения, учитывающие индивидуальные генетические особенности пациентов.
Ранее учёные университета Квинса обнаружили, что интересный эффект кофе. Проанализировав данные исследования, научная группа заключила, что регулярное потребление напитка снизило риск рака печени на 50%, даже среди тех, кто курил или употреблял алкоголь.