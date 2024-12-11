Шведские учёные открыли два типа жировой болезни печени

Исследователи из Каролинского института и Гётеборгского университета в Швеции сделали важное открытие в изучении жировой болезни печени, выявив два её типа. Открытие может изменить подходы к диагностике и лечению заболевания. Результаты исследования опубликованы в издании Nature Medicine.

Неалкогольная жировая болезнь печени, известная как НАЖБП, возникает из-за избыточного накопления жира в органе и может привести к серьёзным последствиям, таким как цирроз и рак. Основные факторы, которые способствуют заболеванию: лишний вес, ожирение и сбои в обмене веществ.

В исследовании приняли участие более 36 тысяч человек, данные которых позволили учёным выделить два типа НАЖБП: специфичный для печени и системный. Первый тип, поражающий только печень, отличается более агрессивным течением и может привести к серьёзным повреждениям органа. Однако он не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Второй тип, системный, затрагивает не только печень, но и другие органы, такие как сердце и почки, и связан с повышенным риском диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Понимание различий между двумя типами жировой болезни печени открывает новые перспективы для лечения и профилактики. Врачи смогут разрабатывать более целенаправленные методы терапии и принимать меры по предотвращению осложнений, связанных с каждым конкретным типом заболевания.

Например, для первого типа — акцентировать внимание на диете и уменьшении массы тела, а для второго — применять комплексное лечение с учетом сопутствующих заболеваний, например, диабета или сердечной недостаточности.

Также, используя современные тесты, учёные выявили 27 новых генетических вариантов, связанных с развитием НАЖБП. Это открытие позволяет не только более точно прогнозировать развитие заболевания, но и разрабатывать персонализированные методы лечения, учитывающие индивидуальные генетические особенности пациентов.