Косметолог раскрыла, как восстановить кожу после новогодних застолий

Восстановить кожу после праздников помогут мягкие скрабы и маски с экстрактами алоэ вера и зелёного чая. Такой совет дала косметолог-эстетист Екатерина Островская.

«Обратите внимание на активные компоненты, стимулирующие лимфодренаж. Это могут быть кофеин, экстракт зелёного чая, плюща, витамин C и ниацинамид», — приводит слова эксперта «Газета.ru».

Кроме того, она посоветовала сделать лёгкий массаж лица для стимулирования кровообращения и разглаживания рельефа кожи. После тщательного очищения нужно увлажнить лицо, говорит лицо. Для этих целей она рекомендует выбирать кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой, которые эффективно восстанавливают водный баланс кожи. А продукты, насыщенные витаминами C и E защитят кожу от негативных воздействий окружающей среды и придадут ей дополнительное сияние.

Для восстановления волос Островская советует применять глубокие маски, а также кокосовое, аргановое масла или масло жожоба. Наносить их нужно на волосы за полчаса-час до мытья.