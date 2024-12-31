Врач назвала три опасных для желудка гастрономических сочетания на новогоднем столе

Новогодние гулянья запросто могут завершиться незапланированной изжогой и болью в животе, если на праздничном столе окажутся так называемые тяжёлые сочетания. Речь идёт о блюдах, в составе которых есть несовместимые ингредиенты. Оказываясь в желудке, они вступают в «жестокую схватку» и неминуемо вызывают дискомфорт, рассказала Life.ru гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Медик напомнила, что все продукты состоят из различных веществ, которые наша пищеварительная система обычно перерабатывает без проблем. В то же время есть комбинации, требующие больше времени и энергии для переваривания. К ним относится, например, сочетание мяса и картофеля — двух распространённых ингредиентов зимних салатов.

Картофель содержит крахмал, который замедляет выработку желудочного сока. А для переваривания мяса, наоборот, его требуется больше. Всё это создает повышенную нагрузку на пищеварительную систему. В результате у человека может появиться чувство тяжести в животе, изжога, метеоризм Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

К тяжёлым относится и сочетание шпината со сливочной заправкой. Последняя является богатым источником кальция, который, впрочем, не может нормально усвоиться из-за щавелевой кислоты в составе зелени. А если у человека есть предрасположенность к желчнокаменной или мочекаменной болезням, такие соединения повышают риск образования камней. Однако на этот случай есть занимательный лайфхак, подчеркнула Кашух. Если шпинат предварительно отварить или припустить на пару, концентрация кислоты в нём упадёт.

«Салаты, в состав которых входят сыр и белые сухарики, тоже достаточно сложные для переваривания. В состав сухариков входят трансжиры, а также быстрые углеводы, которые в сочетании с молочным жиром могут вызвать тяжесть и дискомфорт в животе», — резюмировала гастроэнтеролог.