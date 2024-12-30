Оливье для здоровья. Диетолог поделилась рецептами самых полезных новогодних блюд По мнению доктора медицинских наук, любимый многими новогодний салат можно и нужно сделать по-настоящему здоровым и при этом очень вкусным. 29 декабря, 21:29 Диетолог рассказала о самых полезных новогодних блюдах. Фото: © «Шедеврум»

Салат оливье лучше всего готовить с нежирной курицей или индейкой, считает диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Она поделилась с Life.ru собственным вариантом рецепта знаменитого новогоднего блюда:

— 2 средних яблока; — 2 яйца; — 100 граммов диетического мяса; — 1 сырая морковка; — 100 граммов свежезамороженного или отваренного горошка; — 2–3 средних огурца; — 100 граммов йогурта, смешанного с ложкой горчицы; — соль, перец и зелень по вкусу.

Диетолог рассказала, что предпочитает готовить этот салат в небольших порционных стаканах и выкладывать в них ингредиенты слоями, не перемешивая: сначала нарезанные кубиками яблоки, потом натёртую морковь, далее нарезанные яйца, мелкие кусочки куриного мяса (или мяса индейки) и, наконец, горошек и огурцы. Все слои врач смазывает соусом из йогурта с горчицей и приправляет солью, перцем и зеленью. Последний штрих — поставить салат в холодильник и дать настояться перед подачей.

— Получается очень красивый и пикантный низкокалорийный оливье, в котором все овощи сохраняют витамины. При этом за счёт свежих овощей он прекрасно переваривается — и так же легко усваивается белок курицы, — отметила Марият Мухина.

Также она порекомендовала к новогоднему столу приготовить запечённое мясо или рыбу в фольге со специями, лимоном и свежими травами, салат из свежих овощей с сыром фета, гратен из кабачков и баклажанов, сырные и мясные канапе.

— Обязательно сделаю съедобную ёлку на стол как украшение из маслин, томатов черри, брокколи или цветной капусты. Для этого надо сделать конус из бумаги и потом на шпажки насадить в качестве веток все овощи, из красного перца вырезать «звезду», а из морковки — «ёлочные шары», — поделилась врач-диетолог.

Авторы Александр Бочаров