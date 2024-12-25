Ночной дожор. Названа опасность позднего ужина Учёные сравнили, что происходит в организме людей, которые поглощают большую часть рациона до и после пяти вечера. 24 декабря, 21:29 Любители позднего ужина употребляют гораздо больше жиров и углеводов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Raths

Избыточный поздний приём пищи повышает риск диабета второго типа, пишет Nature. Сообщается, что к такому выводу учёные пришли по итогам наблюдений за пациентами с разными пищевыми привычками.

По опубликованным данным, в течение двух недель исследователи фиксировали, как питаются 26 человек в возрасте от 50 до 75 лет. У всех пациентов был избыточный вес или даже ожирение, у некоторых — преддиабетическое состояние или диабет второго типа.

Напомним, это самая распространённая разновидность диабета. Так же, как и в случае первого типа, она означает большие проблемы с гормоном, без которого глюкоза не может попадать в клетку, — инсулином. Разница в том, что при диабете первого типа инсулин не вырабатывается в организме вообще, а при втором типе он в организме есть, но не работает: клетки нечувствительны к нему. Чаще всего такая патология развивается на фоне ожирения.

Учёные разделили участников исследования на две группы в зависимости от того, когда они предпочитают есть: тех, кто принимает больше 45% ежедневного рациона до 5 вечера, записали как «ранних едоков», после 5 — как «поздних». Интересно, что среди всех респондентов было трое людей с диагностированным диабетом и все они оказались «поздними» едоками.

Выяснилось, что в целом любители позднего ужина употребляют гораздо больше жиров и углеводов. Впоследствии всем пациентам проводили глюкозотолерантный тест — последовательность анализов крови для выяснения того, как организм воспринимает сахар. По итогам стало ясно, что у «поздних» едоков в организме глюкоза усваивается гораздо хуже.

Учёные подчеркнули, что их результаты подтверждают ранее давно замеченный факт: в первой половине дня инсулин действует более эффективно, и это особенность биологических часов человеческого организма — так называемого циркадного ритма.

Авторы Александр Бочаров