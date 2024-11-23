Учёные обнаружили неожиданный вред физических нагрузок Наблюдения за людьми в прекрасной форме показали, что они рискуют заболеть после изнурительного труда. 22 ноября, 21:35 Интенсивные тренировки оказались вредными для здоровья. Обложка © «Шедеврум»

Чрезмерные физические нагрузки могут подорвать иммунитет, заявили американские учёные в издании Military Medical Research. Сообщается, что к такому выводу они пришли после наблюдений за тренировками пожарных.

По опубликованным данным, в ходе учений 11 молодых подготовленных специалистов в течение 45 минут бежали по холмистой местности под палящим калифорнийским солнцем и при этом несли на себе многокилограммовое снаряжение. После этого медики немедленно взяли у них образцы крови и других биологических жидкостей, чтобы выяснить реакцию организма на такую нагрузку.

Оказалось, что у многих снизилась реакция иммунитета на патогены, то есть организм был недостаточно готов к борьбе с возможной инфекцией. Как объясняют врачи, при большой нагрузке тело «принимает решение» ослабить защиту, чтобы человеку было легче дышать: воспалительный процесс затрудняет дыхание и ухудшает кровоток.

По мнению исследователей, это объясняет проблему, с которой сталкиваются многие спортсмены: после особенно интенсивных тренировок они подхватывают респираторную инфекцию. В целом анализы показали, что изнуряющие физические упражнения организм воспринимает как опасность, начинает усиленно заботиться о поддержании баланса жидкости и восстановлении белков в тканях.

Авторы Александр Бочаров