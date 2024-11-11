Учёные рассказали, как часто нужно ходить в сауну для полного счастья
Исследования подтверждают, что эта приятная процедура очень полезна для здоровья и нормального психологического состояния.
Учёные назвали идеальную частоту посещений сауны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Robert Kneschke
Походы в сауну придают энергии и делают людей счастливыми, пишет Medical Express. Сообщается, что к такому выводу пришли шведские исследователи. По опубликованным данным, они опросили около тысячи человек о том, как часто они посещают сауну, и сопоставили ответы с общим состоянием их здоровья.
Оказалось, что 66% респондентов ходят в сауну как минимум раз в месяц. Отметим, что в скандинавских странах вообще очень любят спа-процедуры, а в Финляндии сауна — один из национальных символов. Среди участников опроса поклонниками спа чаще были мужчины. Интересно, что по большей части это люди без вредных привычек и в целом ведущие более активный образ жизни.
По итогам исследования выяснилось, что у любителей посидеть в парилке гораздо реже случаются проблемы с давлением. Кроме того, они лучше спят и вообще чувствуют себя счастливее тех, кто не ходит в баню. Учёные даже рассчитали оптимальную частоту посещения сауны для максимальной пользы здоровью. По их мнению, лучше всего прибегать к этой процедуре 1–4 раза в неделю. Как объясняют исследователи, тем, кто ходит в сауну ещё чаще, хуже не становится, положительный эффект получается таким же, как и при посещении до четырёх раз еженедельно.