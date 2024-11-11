Учёные рассказали, как часто нужно ходить в сауну для полного счастья

Походы в сауну придают энергии и делают людей счастливыми, пишет Medical Express. Сообщается, что к такому выводу пришли шведские исследователи. По опубликованным данным, они опросили около тысячи человек о том, как часто они посещают сауну, и сопоставили ответы с общим состоянием их здоровья.

Оказалось, что 66% респондентов ходят в сауну как минимум раз в месяц. Отметим, что в скандинавских странах вообще очень любят спа-процедуры, а в Финляндии сауна — один из национальных символов. Среди участников опроса поклонниками спа чаще были мужчины. Интересно, что по большей части это люди без вредных привычек и в целом ведущие более активный образ жизни.