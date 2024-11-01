Всё по науке. Учёные нашли идеальную форму пивного бокала
Решена давняя проблема всех любителей пенного напитка: желание пить его именно из прозрачной ёмкости, но так, чтобы он не нагревался.
Учёный рассчитал, каким должен быть идеальный бокал для пива. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eugenevortep
Учёный из Бразилии математически рассчитал оптимальную форму бокала для пива и посвятил этому целую научную работу, опубликованную недавно на сервере ArXiv.org. Профессор Федерального университета Сан-Жуан-дел-Рей в Бразилии Клаудио Пеллегрини объяснил, что в этом деле есть большая дилемма: с одной стороны, большинство любителей пива предпочитают прозрачные стаканы, но, с другой, в такой ёмкости напиток быстро нагревается, а тёплое пиво не нравится никому.
По словам исследователя, он учитывал свойства разных типов стекла, а также фактор тепла от держащей бокал руки. В итоге он пришёл к выводу, что лучший вариант — бокал с толстым дном и узкой нижней частью, которая плавно переходит в более широкое горло. По мнению учёного, это позволяет максимально сохранить пиво холодным до самого дна.
Он добавил, что на самом деле ещё лучше с этой точки зрения использовать маленькие бокалы, но этому совету вряд ли кто-то последует: обычно пиво пьют довольно объёмными порциями. Стоит отметить, что автор изобретения специализируется на гидродинамике и тепловых процессах.