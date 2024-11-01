Всё по науке. Учёные нашли идеальную форму пивного бокала

Учёный из Бразилии математически рассчитал оптимальную форму бокала для пива и посвятил этому целую научную работу, опубликованную недавно на сервере ArXiv.org. Профессор Федерального университета Сан-Жуан-дел-Рей в Бразилии Клаудио Пеллегрини объяснил, что в этом деле есть большая дилемма: с одной стороны, большинство любителей пива предпочитают прозрачные стаканы, но, с другой, в такой ёмкости напиток быстро нагревается, а тёплое пиво не нравится никому.

По словам исследователя, он учитывал свойства разных типов стекла, а также фактор тепла от держащей бокал руки. В итоге он пришёл к выводу, что лучший вариант — бокал с толстым дном и узкой нижней частью, которая плавно переходит в более широкое горло. По мнению учёного, это позволяет максимально сохранить пиво холодным до самого дна.