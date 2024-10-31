Синдром альфа-самца. Учёные выяснили, как мужчины сокращают себе жизнь

Для мужчин определённого типа заметно выше риск сердечно-сосудистых заболеваний, заявили в Университете Чикаго (США). Сообщается, что речь идёт вовсе не о гормональных и прочих физиологических особенностях мужского организма. Как объясняют учёные, всё дело в социокультурном аспекте — распространённых по всему миру стереотипах поведения мужчин.

По опубликованным данным, в течение многих лет медики проводили интересное исследование: они опрашивали мужчин о том, насколько часто они вообще обращаются к врачам и выполняют ли их предписания. Одновременно специалисты выясняли, насколько активно участники демонстрировали свою мужественность.

Выяснилось, что стремящиеся к самовыражению, как «настоящие мужчины», гораздо реже прибегают к медицинской помощи, забывают принимать нужные лекарства или даже вовсе игнорируют необходимость лечения. Такие пациенты, как правило, не ходят на плановые обследования и даже в случае постановки серьёзного диагноза могут не соблюдать необходимые рекомендации.