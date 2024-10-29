Тест на дурака. Учёные выяснили, какие мужчины не изменяют и крепки в постели
Исследователи сравнили поведение двух сотен мужчин самого разного возраста и обнаружили, что у строящих долгие и крепкие отношения есть одна общая черта.
Учёные раскрыли, какие мужчины строят долгие и крепкие отношения. Фото: © Shutterstock / FOTODOM / Halay Alex
Стремление построить с женщиной серьёзные отношения имеют мужчины с высоким уровнем интеллекта, заявили американские психологи. Как пишут они в издании Personality and Individual Differences, этот вывод стал результатом исследования с участием более двухсот мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, состоящих в отношениях с женщиной как минимум полгода.
Сообщается, что участники заполняли анкеты для выявления особенностей их поведения с партнёршей и одновременно проходили тесты на когнитивные способности. В результате обнаружилась очень любопытная тенденция: мужчины с более высоким уровнем интеллекта гораздо реже оскорбляют свою женщину, прибегают к сексуальному насилию и вообще меньше склонны к агрессии.
Кроме того, выяснилось, что умные мужчины сравнительно мало практикуют психологическое манипулирование женщиной с целью её удержать, меньше её контролируют и не стремятся к власти в отношениях. Также отмечается, что мужчины с высоким IQ не склонны к случайным связям и предпочитают эмоциональный контакт.
Наконец, высокоинтеллектуальные мужчины, как показало исследование, реже страдают эректильной дисфункцией и психопатией. При этом они прикладывают заметно больше усилий для построения долгосрочных отношений и в целом более доброжелательны. Согласно выводам учёных, у таких мужчин гораздо больше шансов на высокий социально-экономический статус и долгую жизнь.