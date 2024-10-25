Учёные раскрыли происхождение поцелуев в губы
Эволюционные психологи установили, что мы научились этому миллионы лет назад, но изначально это не имело сексуального смысла.
Учёные выяснили, почему люди целуются в губы. Обложка © Freepik / rostooleh
Поцелуи изначально использовались нашими древними предками для гигиенических процедур, пишет издание Evolutionary Anthropology. Сообщается, что к такому мнению учёные пришли после анализа поведения высших приматов. Исследователи обратили внимание, что наши дальние родственники часто ухаживают друг за другом с помощью очень похожих движений рта — вытягивания губ вперёд и лёгкого всасывания. Таким способом обезьяны очищают кожу друг друга от загрязнений и паразитов.
Эволюционные психологи высказали предположение, что то же самое изначально делали и далёкие предки современных людей. Впоследствии практическая необходимость в таких процедурах исчезла, поскольку на коже развивающихся будущих людей не стало шерсти, но, вероятно, они запомнили удовольствие от этих прикосновений и не захотели с ним расставаться. В конце концов поцелуям стали придавать символический, ритуальный смысл и обозначать ими привязанность и желание укрепить отношения, заключили исследователи.
Стоит отметить, что природу поцелуя в губы пытаются выяснить много лет: больше никто в природе не целуется именно так, как это делают люди. Зигмунд Фрейд подчёркивал, что губы — часть не полового аппарата, а пищеварительного тракта, поэтому, по логике, не должны быть связаны с сексом. Кроме того, широко известно, что поцелуй в губы не всегда имеет эротический смысл: с его помощью иногда выражают крепкую дружбу и заботу о родственниках.