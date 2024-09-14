Реальный Торин: Археологи нашли останки существа, похожего на хоббита Он жил в те времена, когда исчезали последние неандертальцы, но оказался совершенно особенным, непохожим на своих сородичей. 13 сентября, 21:15 Freepik, © iflscience

В этой пещере на сейчас тёплом юге Франции 40, а может, 50 тысяч лет назад от лютого холода прятался Торин. Так его прозвали археологи. Так же, как и герой знаменитой повести Толкина о хоббитах, этот реальный почти человек был последним из своего рода. Или, во всяком случае, одним из последних. Это был неандерталец. А именно тогда, около 40 тысяч лет назад, неандертальцы исчезли с лица Земли.

В 2015 году археологи нашли у входа в эту пещеру весьма хорошо сохранившуюся окаменелую челюсть с 31 зубом. Кстати, интересно отметить, что у пещерного жителя были, в общем-то, прекрасные зубы, разве что неправильные и потёртые от яростного жевания. Вместе с челюстью нашли пять фаланг пальцев левой руки. Определили, что это был взрослый мужчина. Скорее всего, по нашим меркам очень молодой: в среднем неандертальцы жили по 20 лет.

Останки неандертальца Торина. Фото © eurekalert

Но самое интересное выяснилось после генетического анализа останков: по недавно опубликованным данным, обнаружилось очень большое расхождение со всеми другими исследованными ДНК неандертальцев. Это была до сих пор неизвестная и притом совершенно изолированная популяция, которая, предположительно, отделилась около 100–105 тысяч лет назад. Поразительно, что всего в десяти днях ходьбы от этой пещеры во времена Торина одновременно жило другое сообщество неандертальцев, но генетический анализ показывает, что они, судя по всему, не общались вообще. То есть этот род 50 тысяч лет обитал отшельнически, сам по себе. Археологи размышляют о том, как неандертальцы воспринимали жизнь, какое у них было видение мира.

Известный антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии МГУ Станислав Дробышевский подчеркнул, что необщительность — вообще очень характерная черта характера неандертальцев.

— Вообще, во всём мире на тот момент неандертальцев было около 10 тысяч человек, и за сотни тысяч лет существования у них выработалась такая неконтактность. Судя по большому количеству врождённых аномалий, несросшихся костей и так далее, у них было очень большое близкородственное скрещивание. Каждая группа внутри себя варилась. А соседей они очень не любили, а если любили, то на завтрак или ужин, — объяснил Life.ru популяризатор науки.

Челюсть неандертальца Торина. Фото © iflscience

Найти одного из последних неандертальцев — такая удача, что поначалу учёные даже усомнились, что правильно определили возраст останков, и подвергли их дополнительному тщательному анализу — рассмотрели, какие изотопы (разновидности атомов) и в каком соотношении содержатся в его костях и зубах. По этому признаку можно составить представление о климате во времена жизни Торина. И оказалось, что ему действительно выпал очень суровый климат эпохи великих оледенений, в котором неандертальцы и доживали свой век.

Учёные по сей день спорят, почему именно их не стало: из-за сурового климата или из-за того, что кроманьонцы оказались более продвинутыми и вытеснили их.

— Ледниковые периоды начались более 500 тысяч лет назад, то есть полмиллиона лет они жили в этом климате, и это никак не могло быть причиной их исчезновения, а вот появление очень крутых конкурентов кроманьонцев — да. Притом кроманьонцы были не против скрещиваться с неандертальцами, у нас же есть примесь неандертальцев, 2%, а у неандертальцев нет примеси сапиенсов. Мы от них брали гены, они от нас не брали. Мы от них брали информацию, учились, как делать одежду, жилища, как на кого охотиться, они от нас ничего не заимствовали, — рассказал Станислав Дробышевский.

Антрополог напомнил о недавней очень интересной находке в Брянской области: на стоянке в Хотылёве нашли фрагмент кости, на которой нацарапано некое подобие рисунка. Есть предположение, что изображён мамонт. Установлено, что это работа неандертальца. По словам Дробышевского, это единственный достоверный пример, который позволяет предполагать наличие у неандертальцев изобразительного искусства. Меж тем кроманьонцы, от которых произошли современные люди, оставили нам множество всевозможных рисунков.

Авторы Адель Романенкова