Настоящий Годзилла: В Японии нашли маленького динозавра Учёных поразили небольшие размеры древнего зверя. Впрочем, по их мнению, это ещё не взрослая особь. 9 сентября, 21:07 В Японии нашли необычного динозавра. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dotted Yeti

Удивительному динозавру дали многосложное имя: Sasayamagnomus saegusai. В нём, во-первых, заключено название японского города, где его обнаружили, — Тамба-Сасаяма. Во-вторых, фамилия первооткрывателя — Харуа Саегусы. А в-третьих, слово gnomus, которое намекает на крошечные для динозавра габариты: 80 сантиметров, 10 килограммов.

Внешний вид динозавра Sasayamagnomus saegusai в представлении художника. Фото © Carleton.edu / Steven Reid

По некоторым особенностям в строении его костей учёные определили, что это был ещё подросток, но даже и совсем взрослым он не стал бы гигантом. Костей было обнаружено 17, по большей части это челюстные и прочие кости черепа, но есть и левая большеберцовая. По всему этому палеонтологи определили, что у него был клюв, а в целом он относится к цератопсам — растительноядным рогатым динозаврам, которые жили на земле приблизительно начиная от 160–150 миллионов лет назад (конец юрского периода) и до самого предполагаемого падения «астероида-убийцы» 66 миллионов лет назад. У «гнома», правда, не наблюдается рогов, но над шеей есть скромный костный воротник, а это тоже примета цератопсов.

Строение черепа Sasayamagnomus saegusai, воссозданное по имеющимся костям. Фото © Onlinelibrary.wiley.com

Самого древнего из известных науке цератопсов нашли в Китае, и вообще очень многие останки таких динозавров обнаруживают именно в Азии, хотя в Японии это первый случай. Но в изобилии такие динозавры встречаются и в Северной Америке. Кстати, самый знаменитый представитель клады — великолепный трицератопс — тоже американец.

Поэтому предполагается, что сначала эти животные появились где-то на востоке Евразии, а потом перебрались на другой континент. Дело в том, что в те далёкие времена материки ещё не выглядели и не были расположены так, как сейчас. И Евразия с Северной Америкой в начале мелового периода (где-то 140 миллионов лет назад) были единым целым — суперконтинентом Лавразия. Постепенно они стали разделяться, но очень долгое время оставались друг с другом соединены: там, где сейчас Берингов пролив, была суша.

Изменение уровня моря в окрестностях современного Берингова пролива за последнюю 21 тысячу лет. Фото © Wikipedia / NOAA

Учёным любопытно, когда же именно цератопсы совершили такой межконтинентальный переход по «берингову мосту», а для этого надо было установить эволюционную связь между древними обитателями разных материков. И теперь маленький динозавр, похоже, помог внести ясность в этот вопрос: возраст его окаменелых костей ориентировочно 112 миллионов лет, а по строению «гнома» установили, что он является родственником одного из первых американских цератопсов, тоже клювастого Aquilops americanus, который лишь немного моложе японского и был найден в штате Монтана.

Динозавр Aquilops americanus в представлении художника. Фото © Journals.plos.org / Andrew A. Farke, W. Desmond Maxwell, Richard L. Cifelli, Mathew J. Wedel

Стоит отметить, что цератопсы — птицетазовые динозавры (у них строение таза как у птиц), но, как ни удивительно, предками современных пернатых их не считают.

Авторы Адель Романенкова