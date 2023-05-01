Загадка для биологов: Почему странного зверя по прозвищу Тулли не удаётся классифицировать Внешний вид этого существа совершенно немыслим, а внутреннее строение — предмет горячих споров с кардинально противоположными мнениями. 30 апреля, 23:40 Туллимонстр. Обложка © Getty Images / dottedhippo

Вот как должен выглядеть так называемый туллимонстр. Тулли — это в честь первооткрывателя, его звали Фрэнсисом Тулли. То, что кажется головой на длинной шее, не имеет на себе глаз и вообще головой не является. "Шея" — на самом деле некий хобот, который весьма своеобразно заканчивается зубастой пастью. Впрочем, никакого другого рта у него вроде тоже не наблюдается, поэтому остаётся предположить, что эта пасть всё-таки проглатывает добычу, а значит, внутри хобота имеется какой-то пищевод. Но глаза при этом находятся на том, что нам представляется туловищем: на длинных "стебельках", направленных в разные стороны.

Туллимонстр. Фото © Getty Images / dottedhippo

Слабонервных можно утешить двумя обстоятельствами: во-первых, это нечто в размерах — максимум сантиметров 35, но самое главное — столкнуться с этим в ближайшие геологические периоды нам не грозит: оно обитало на Земле 300 миллионов лет назад, безвозвратно вымерло и сохранилось только в виде окаменелостей. Их нашли ещё в середине XX века у реки Мейзон (Mason river) в американском Иллинойсе. И с тех самых пор продолжают спорить, кто это такой и к чему его приписать.

К примеру, в 2016 году его зачислили к миногам. Это такие длинные существа, которые иногда присасываются к речным рыбам в качестве паразитов. Впрочем, это не единственный их вид деятельности. Вот такие у этих миног рты.

Морская минога Petromyzon marinus. Фото © Wikipedia / Fernando Losada Rodríguez

Но тут примечательно, что миноги относятся к хордовым и вообще у них имеется целый скелет с разными хрящами и черепной коробкой. А вот был ли у Тулли позвоночник или хотя бы хорда — это большой нерешённый вопрос. В одном исследовании сказано, что да, похоже, это было позвоночное: у него мягкие ткани состоят из белков, а было бы это беспозвоночное — состояли бы из хитина.

Но в 2019 году другая команда учёных исследовала останки глаза туллимонстра и сообщила, что в них для позвоночного слишком много меди и слишком мало цинка. А недавно появились данные, что и некоторые другие части его тела не соответствуют позвоночным. К примеру, то, что считали хрящами, на самом деле не хрящи. Поэтому учёные делают вывод, что это должно быть либо первичноротое (то есть беспозвоночное), либо максимум хордовое, но только имеющее именно хорду, а не полноценный позвоночник.

Стоит отметить, что это загадочное то ли позвоночное, то ли беспозвоночное обитало в те времена, когда животные только-только окончательно заселили земную сушу. Это был каменноугольный период. Его так назвали, потому что именно тогда отмиравший лес превращался в каменный уголь. Дело в том, что в то время микробы и грибы ещё не умели как следует разлагать древесину, поэтому она, можно сказать, без гниения залегала в болотах. Фотосинтез понемногу расщеплял в ней углекислый газ, в земле оставался уголь, а в воздух уходил кислород. Поэтому тогда уровень кислорода был гораздо выше, чем сейчас: 35% против нынешнего 21%. Благодаря этому легче дышалось разнообразным членистоногим.

А как раз примерно 300 миллионов лет назад случилось изменение климата, из-за него поменялся видовой состав лесов. А многим животным важно, в каком именно лесу жить. Этот период назвали кризисом карбоновых (то есть каменноугольных) лесов. Он привёл к вымиранию многих животных. Земноводных стало меньше, зато предки рептилий и млекопитающих получили большее распространение. Так что окаменелости Тулли — это в любом случае памятник одному из тех событий, когда великой реке эволюции пришлось немного поменять русло.

Авторы Адель Романенкова