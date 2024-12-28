Что делать с оставшимися салатами с Нового года и как подарить заветревшей еде второе дыхание

Праздничное застолье — это всегда искусство переизбытка. Мы готовим, как будто на ужин зайдёт вся деревня, хотя на деле половина гостей не добралась, а другая половина предпочла только пить шампанское. Результат — холодильник, набитый до отказа салатами, мясом, нарезкой и чуть заветрившимися бутербродами. Выбрасывать? Никогда! Эти остатки — настоящая кулинарная сокровищница. Главное — добавить немного фантазии.

Салаты: от бутербродов до горячих шедевров

Что приготовить из остатков еды после праздников. Фото © Freepik / chandlervid85

Начнём с самого популярного гостя праздничного стола — салатов. Они прекрасно могут перекочевать в новые блюда.

Вариант 1. Горячие бутерброды

Если наутро салаты выглядят не слишком свежо, не беда. Берём подсохший хлеб, слегка смазываем его сливочным маслом, сверху выкладываем салат и посыпаем тёртым сыром. В духовку на 5 минут — и вот перед вами ароматные горячие бутерброды, которые исчезают быстрее, чем мы успеваем поставить чайник.

Вариант 2. Запечённые тарталетки

Как спасти салаты и еду после Нового года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Если в салате есть мясо или колбаса, смело используйте его для запекания. Наполните тарталетки (купить их можно в любом магазине) остатками салата, добавьте немного сыра, каплю майонеза и на несколько минут отправьте в духовку. Это удобно, вкусно и выглядит так, будто вы специально готовили закуску к сегодняшнему дню.

Вариант 3. Апгрейд вкуса

Заветрившийся оливье может заиграть новыми красками, если добавить в него консервированный ананас или дольки апельсина. Главное — мелко порезать, чтобы новые ингредиенты гармонично слились с общим вкусом.

Мясо: супы, шаверма и пироги

Второе дыхание для новогоднего стола. Фото © Freepik / KamranAydinov

Запечённое мясо, колбасные нарезки и курица — это основа для множества новых блюд.

Вариант 1: Солянка

Настоящая спасительница новогодних остатков. Режем всё мясное, что осталось, добавляем маринованные огурцы, томатное пюре, лимон и оливки. Варим на готовом бульоне, солим, перчим, а перед подачей — ложечку сметаны и щепотку зелени. Солянка прекрасно согревает и возвращает силы.

Вариант 2: Шаверма

Рецепты из остатков новогодних блюд. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SYED IBAD RM

Берём мясо, овощи, немного майонеза, смешанного с томатным соусом, и сыр. Всё это заворачиваем в лаваш, обжариваем на сухой сковороде. Пять минут — и у вас горячий перекус, который понравится даже тем, кто уже устал от праздников.

Вариант 3: Киш

Французский пирог — это универсальное решение для остатков. На готовое песочное тесто выкладываем мясо, овощи, сыр, заливаем смесью из яиц и сливок. Полчаса в духовке — и вы готовы встречать новых гостей.

Вариант 4: Пирожки и запеканка из картошки

Идеи для переработки еды после праздников. Фото © Freepik / chandlervid85

Картошка с праздничного стола тоже не должна пропадать. Пирожки: из остатков картофеля можно приготовить тесто, добавив яйцо и немного муки. Внутрь — любую начинку: от овощей до мясных остатков. Лепим пирожки, запекаем в духовке и радуемся ароматному результату. Запеканки: картофельное пюре, немного сыра и мясо — и вы получаете сытное и очень вкусное блюдо. Запеканки удобно готовить порционно, например в небольших формах.