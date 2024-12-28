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28 декабря, 14:30

Тест: Вы будете самой модной в новом году, если угадаете 7 советских актрис по причёске

В предновогодней суматохе очень легко упустить из виду один из важнейших праздников — Международный день кино. Поэтому мы решили напомнить об этом особенном дне и проверить ваши знания!

Невозможно представить какой-либо фильм без харизматичной красотки, которая способна всего одной фразой перевернуть сюжет в противоположное русло. И советский кинематограф доказал это как никакой другой! Талантливейшие актрисы покорили сердца зрителей, послужили примером для подражания и стали известными на весь мир. А их персонажи до сих пор не теряют своей популярности и продолжают радовать нас спустя долгие годы. Но сейчас мы предлагаем обратиться не к культовым картинам того времени, а попробовать по памяти отгадать самых известных актрис СССР всего лишь по причёске!

Про талантливейших отечественных актёров мы тоже не могли забыть. Эти 6 крылатых фраз великого Михаила Боярского сделали его по-настоящему популярным! А эту женщину из СССР боялся даже Брежнев: кто такая Нинель Кулагина и почему её аномальные способности изучали в советских институтах?

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Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © ТАСС / Виктор Великжанин, Анатолий Лыков

Виктория Мишинкина
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