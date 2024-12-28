Тест: Вы будете самой модной в новом году, если угадаете 7 советских актрис по причёске

Невозможно представить какой-либо фильм без харизматичной красотки, которая способна всего одной фразой перевернуть сюжет в противоположное русло. И советский кинематограф доказал это как никакой другой! Талантливейшие актрисы покорили сердца зрителей, послужили примером для подражания и стали известными на весь мир. А их персонажи до сих пор не теряют своей популярности и продолжают радовать нас спустя долгие годы. Но сейчас мы предлагаем обратиться не к культовым картинам того времени, а попробовать по памяти отгадать самых известных актрис СССР всего лишь по причёске!