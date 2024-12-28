Первые трудности 2025: Чем грозит одновременный ретроград Урана, Юпитера и Марса в январе

В начале 2025 года нас ожидает удивительное и вместе с тем дико напряжённое время. Всё дело в том, что в ретроградном положении окажутся целых три планеты: Уран, Юпитер и Марс. Вместе с астрологом выясняем, чем грозят знакам зодиака множественные ретрограды и как подготовиться к этому сложному периоду.

Какие планеты будут ретроградными в январе 2025

В 2025 году ретроградными станут сразу три планеты: Уран, Юпитер и Марс. Фото © Шедеврум

Всем известно, что феномен ретроградного Меркурия богат на всевозможные неурядицы: из строя выходит техника, люди начинают больше уставать и терять мотивацию, у некоторых знаков зодиака начинается полоса невезения. Но мало кто знает, что на ретроград способен не только Меркурий: к такому движению склонно на самом деле множество планет. В начале 2025 года нас ожидает таких сразу три: ретроградный Уран, ретроградный Юпитер и, наконец, ретроградный Марс. Рассказываем, чем характеризуется каждый ретроград и как себя обезопасить, пока небесные тела движутся вспять.

Немного найдётся астрологических явлений, которые вызывают такой переполох, как ретроградность планет. Пожалуй, только затмения сопровождаются большим уровнем страха и трепета. Между тем в ретроградности как таковой нет ничего плохого. На самом деле ретроградное движение — это оптическая иллюзия, благодаря которой нам на Земле кажется, что планета движется в обратную сторону. При этом, конечно, реального движения небесного тела вспять не происходит и не может происходить. Поэтому то, что нам принесёт ретроградность, во многом зависит от того, какая именно планета вошла в эту фазу. Аделина Панина Астролог

Ретроградный Уран 2025: время перемен

Ретроградный Уран обещает нам ветер перемен в январе 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / buradaki

Ретроградный Уран предлагает нам самый долгий период обратного движения из всех описанных в астрологии. Эта планета ретроградит почти полгода — и в частной жизни, а также в общественном сознании повышает уровень здорового консерватизма. В ретроградный Уран люди не доверяют чему-то новому: гораздо комфортнее придерживаться старых, проверенных способов и традиций. Сколько продлится ретроградное положение Урана: с 1 сентября 2024-го по 30 января 2025-го.

Так как Уран — планета перемен, инноваций и неожиданностей, его ретроградность проявляется в задержках, в отказе от нового в пользу старого и проверенного, в желании пересмотреть свои прошлые решения, в стремлении действовать осторожно, что тоже не всегда плохо. В это время нам проще признавать свои ошибки и отыгрывать назад то, что было сделано неправильно. Аделина Панина Астролог

Ретроградный Юпитер 2025: духовные метания

Ретроградный Юпитер может спровоцировать тяжёлые духовные поиски: особенно сильно это влияние проявится в январе 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NASA images

Во время ретроградного Юпитера многие обнаруживают себя в духовном поиске. Это время, когда происходит переоценка ценностей, а жизнь наполняется принципиально новыми смыслами. При этом период духовных поисков далеко не всегда комфортный. Ретроградный период Юпитера продлится с 9 октября 2024-го по 4 февраля 2025-го.

Ретроградный Юпитер — источник сомнений в наших духовных целях и ценностях. Это время, когда мы начинаем сомневаться в самих себе, в правильности выбранного пути, в поиске каких-то иных решений. Выводы, сделанные в этот период, могут быть ошибочными именно из-за того, что сами сомнения вызваны не внутренними, а внешними причинами. Поэтому так важно знать даты ретроградного Юпитера. Кроме того, в это время мы меньше, чем обычно, можем рассчитывать на удачное стечение обстоятельств, на более высокий доход или внезапное повышение. Вместе с тем это хорошее время для самоанализа и саморефлексии. Аделина Панина Астролог

Ретроградный Марс 2025: агрессивная планета

Ретроградный Марс способствует конфликтам между людьми. В январе 2025 года нужно особенно остерегаться ссор с близкими. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Yurlov

Период ретроградного Марса пользуется на самом деле практически такой же известностью, как и ретроградный Меркурий, особенно в последнее время, когда люди стали больше просвещать себя на тему астрологии. Обратное движение планеты продолжается с 6 декабря 2024-го по 24 февраля 2025-го. Ретроградный Марс — это, пожалуй, один из самых опасных периодов года. Марс — агрессивная, деятельная планета, поэтому в период его обратного движения увеличивается вероятность тяжёлых конфликтов. Астрологи предупреждают: в период ретроградного Марса нужно приложить как можно больше усилий, чтобы сохранить тёплые отношения с родными и близкими. Впрочем, на это может просто не хватать ресурса.

Действие ретроградного Марса мы могли ощущать на себе и в декабре 2024-го. Марс — планета действия, амбиции и силы. В ретроградном движении он приносит снижение мотивации, сомнения, отсутствие желания или сил на то, чтобы действовать. Аделина Панина Астролог

Что произойдёт в жизни знаков зодиака, если сразу три планеты стали ретроградными

В январе 2025-го ретроградными станут сразу три планеты. Это Уран, Юпитер и Марс. Они многократно усиливают влияние друг друга. Фото © Shutterstock / FOTODOM / frizkes

Ретроградная «троица» многократно усиливает влияние друг друга. Вы одновременно можете находиться как под агрессивным влиянием Марса, так и под консервативной энергией Урана и в то же время мучиться тяжёлыми духовными поисками из-за ретроградного Юпитера. Астролог Аделина Панина рассказывает, что можно предпринять, чтобы смягчить влияние ретроградных планет.

Если от сомнений и внутренних переживаний избавиться не удаётся, направьте их в продуктивное русло. Заведите дневник рефлексии, записывайте то, что крутится в вашей голове, анализируйте свои записи так, как вы бы анализировали поступок близкого человека. Подсчитайте плюсы и минусы того или иного решения, вспомните эмоции в моменте, что они вам приносили — радость или печаль. Это не только избавит вас от бесконечного мыслительного процесса, но и позволит лучше себя узнать, стать более уверенными, принимать более взвешенные решения в будущем. Аделина Панина Астролог

Что нельзя делать во время ретроградности трёх планет

Есть рекомендации, которых лучше придерживаться в январе 2025 года, чтобы как можно легче пережить ретроградный период трёх планет. Фото © Шедеврум

У Аделины Паниной есть отличные рекомендации, которые помогут вам пережить ретроградный Уран, ретроградный Юпитер и ретроградный Марс одновременно. Самое главное правило: сохранять спокойствие и избегать импульсивных решений.

Во-первых, если вы чувствуете постоянные сомнения в себе, в каждом своём поступке, в каждом решении прошлого, — вы находитесь под влиянием ретроградной «троицы». Самое главное — не делать резких движений, не принимать новых решений, не отменять старые. Возьмите паузу и дождитесь окончания периода ретроградности. Аделина Панина Астролог

Во-вторых, как продолжает эксперт, любые активные, а тем более спонтанные действия могут даваться в это время намного сложнее. «Вам будет намного проще, если любым поступкам будет предшествовать составление плана А и плана В. При таком подходе, так или иначе, вы будете двигаться к своим целям», — подсказывает астролог.

В-третьих, не планируйте на это время ничего, что требует очень больших вложений — не только ваших, но и других людей. Чем более грандиозным выглядит проект, тем больше шансов, что что-то может пойти не так. Аделина Панина Астролог